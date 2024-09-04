Σουηδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Τομπίας Μπίλστρομ θα παραιτηθεί από το πόστο την επόμενη εβδομάδα, γνωστοποίησε σήμερα ο ίδιος με ανάρτησή του στο X.

«Με ένα μείγμα λύπης και υπερηφάνειας ενημέρωσα σήμερα τον πρωθυπουργό ότι θα αποχωρήσω από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών με την έναρξη εργασίας της Βουλής την επόμενη εβδομάδα», έγραψε ο Μπίλστρομ.

Ο 50χρονος πολιτικός δήλωσε ότι θα αποχωρήσει από την πολιτική, αλλά δεν έχει αποφασίσει με τι ασχοληθεί στη συνέχεια.

Ο Μπίλστρομ από το συντηρητικό Κόμμα Μετριοπαθών υπηρέτησε υπουργός Εξωτερικών από τον Οκτώβριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

