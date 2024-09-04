Τη Ρωσία αναμένεται να βάλει σήμερα, Τετάρτη στο στόχαστρο η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, όπως αποκάλυψαν έξι πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο CNN.

Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να κατηγορήσει τη Ρωσία για συνεχή προσπάθεια να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο χρησιμοποιώντας μέσα ενημέρωσης και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες που διευθύνονται από το Κρεμλίνο για να στοχοποιήσουν τους ψηφοφόρους των ΗΠΑ και να τους παραπληροφορήσουν.

Σύμφωνα με το CNN, οι ΗΠΑ αναμένεται να κάνουν μια σειρά από κινήσεις με στόχο την αντιμετώπιση των προσπαθειών του Κρεμλίνου να παρέμβουν. Συγκεκριμένα, ο Λευκός Οίκος θα καταδικάσει δημοσίως τις ενέργειες και το υπουργείο Δικαιοσύνης θα ανακοινώσει μέτρα επιβολής του νόμου με στόχο τη μυστική ρωσική εκστρατεία, ανέφεραν οι πηγές.

Το RT, το ρωσικό κρατικό δίκτυο μέσων ενημέρωσης, βρίσκεται στο επίκεντρο των ανακοινώσεων των ΗΠΑ, ανέφεραν οι πηγές. Αμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν το ρωσικό μέσο ως βασικό κομμάτι στις προσπάθειες της Ρωσίας να ασκήσει προπαγάνδα στους Αμερικανούς πολίτες. Οι αναμενόμενες ανακοινώσεις της Τετάρτης θα είναι η δεύτερη σημαντική προσπάθεια της κυβέρνησης Μπάιντεν να αμβλύνει την επιρροή του RT μέσα σε πολλούς μήνες. Τον περασμένο Ιούλιο, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε έναν υπάλληλο του RT ότι συμμετείχε σε ένα σχέδιο που χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο περίπου 1.000 λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να παρουσιαστούν ως κάτοικοι των ΗΠΑ και να διαδώσουν ψευδείς ειδήσεις σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας αλλά και για άλλα θέματα.

Συνολικά, οι ενέργειες θα είναι η πιο σημαντική δημόσια απάντηση της κυβέρνησης Μπάιντεν μέχρι στιγμής στις φερόμενες ρωσικές επιχειρήσεις επιρροής που στοχεύουν σε Αμερικανούς ψηφοφόρους. Αφού οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν ότι προσπάθησε να χακάρει τόσο την εκστρατεία του Τραμπ όσο και την εκστρατεία Μπάιντεν-Χάρις τον περασμένο μήνα, οι αναμενόμενες ενέργειες της Τετάρτης είναι μια υπενθύμιση ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να θεωρούν τη Ρωσία ως εξέχουσα απειλή ξένης επιρροής στις εκλογές του Νοεμβρίου, ανέφεραν οι πηγές.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο Γενικός Εισαγγελέας Μέρικ Γκάρλαντ θα φιλοξενήσει μια συνάντηση της Ειδικής Ομάδας Δράσης για τις Εκλογικές Απειλές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία θα παρευρεθούν ανώτεροι ηγέτες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του FBI, Κρίστοφερ Ρέι.

Μια άλλη ρωσική εταιρεία που αναμένεται να κατονομάσουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι την Τετάρτη είναι η Social Design Agency, στην οποία το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις για φερόμενη διαχείριση ιστοσελίδων ψεύτικων ειδήσεων στην Ευρώπη για λογαριασμό της ρωσικής κυβέρνησης, ανέφεραν τρεις από τις πηγές.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ξένων πρακτόρων που δραστηριοποιούνταν στη Ρωσία προσπάθησαν να επηρεάσουν τις αμερικανικές εκλογές το 2016 η οποία περιελάμβανε χακάρισμα της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών και διαρροή εγγράφων με στόχο την υπονόμευση της προεδρικής εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον.

Στις εκλογές του 2024, η υποτιθέμενη υιοθέτηση ενός παρόμοιου βιβλίου «hack-and-leak» που χρησιμοποίησε η Ρωσία το 2016 από το Ιράν, έχει θέσει τους Αμερικανούς αξιωματούχους σε αυξημένη επιφυλακή. Τον περασμένο Ιούνιο, μια ομάδα χάκερ που συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση στόχευσαν με επιτυχία στην εκστρατεία του Τραμπ, έκλεψαν εσωτερικά έγγραφα της εκστρατείας και τα μοιράστηκαν με ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Οι χάκερς παραβίασαν το email του μακροχρόνιου συμμάχου του Τραμπ, Ρότζερ Στόουν, για να στοχοποιήσουν το προσωπικό της εκστρατείας, ανέφερε το CNN.

Ωστόσο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την Κίνα, καθώς ειδικοί πιστεύουν ότι χρησιμοποιεί ένα τεράστιο σύνολο διαδικτυακών λογαριασμών με στόχο τους αμερικανούς ψηφοφόρους.

Εκτιμάται πάντως ότι το 97% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στις αμερικανικές εκλογές το 2024 θα ψηφίσουν με επαληθευμένο έντυπο — ενισχύοντας τη διαφάνεια γύρω από την ψηφοφορία, όπως είπε στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα η Jen Easterly, διευθύντρια της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών των ΗΠΑ.

«Η εκλογική υποδομή δεν ήταν ποτέ πιο ασφαλής», υπογράμμισε η Easterly.

