Ιταλία: Ανετράπη πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες - 21 οι αγνοούμενοι - Ανάμεσά τους τρία παιδιά

Το πλεούμενο είχε ξεκινήσει από τη Λιβύη και ανετράπη έπειτα από μια ημέρα ταξιδιού

Ναυάγιο

Πλεούμενο το οποίο μετέφερε μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά του νησιού της Λαμπεντούζα, όπως έκανε γνωστό η ιταλική ακτοφυλακή.

Έως τώρα έχουν διασωθεί επτά άνθρωποι με καταγωγή από τη Συρία, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο προσφύγων του μικρού ιταλικού νησιού. Οι αγνοούμενοι είναι είκοσι ένας, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το πλεούμενο είχε ξεκινήσει από τη Λιβύη και ανετράπη έπειτα από μια ημέρα ταξιδιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

