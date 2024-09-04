Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ είναι η πρώτη από τους υποψηφίους για την ηγεσία του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος που αποκλείστηκε από την κούρσα διαδοχής του Ρίσι Σούνακ.

Στην πρώτη ψηφοφορία των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος έλαβε τις λιγότερες ψήφους και τέθηκε εκτός συνέχειας, όπως ορίζει η εσωκομματική διαδικασία.

Πρώτος στην ψηφοφορία αναδείχθηκε ο πρώην υφυπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ με 28 ψήφους και δεύτερη η τέως υπουργός Επιχειρήσεων Κέμι Μπάντενοκ με 22. Η κα Μπάντενοκ θεωρείται η πιο δημοφιλής υποψήφια στη βάση του κόμματος.

Την τρίτη θέση με 21 ψήφους κατέλαβε ο τέως υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι, ακολούθησε ο τέως υφυπουργός Εσωτερικών Τομ Τούγκεντχατ με 17 και ο τέως υπουργός Συντάξεων Μελ Στράιντ με 16.

Αυτοί οι πέντε άφησαν εκτός την κα Πατέλ που συγκέντρωσε 14 ψήφους και προκρίθηκαν στη δεύτερη ψηφοφορία της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα, πάλι με τον τελευταίο να αποκλείεται.

Συνολικά ψήφισαν 118 βουλευτές, κάτι που σημαίνει πως τρεις δεν άσκησαν το δικαίωμά τους, με τον κ. Σούνακ να πιστεύεται ότι ήταν μεταξύ των τριών.

Οι τέσσερις τελικοί υποψήφιοι θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος στις αρχές Οκτωβρίου. Μετά οι βουλευτές θα ξαναψηφίσουν, με τους τελικούς δύο διεκδικητές να τίθενται την κρίση των μελών του κόμματος. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 2 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

