Είκοσι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα, 19 Μαΐου στο Σουδάν, από επίθεση με drones σε αγορά, σε μια νότια πόλη που ελέγχεται από παραστρατιωτικούς, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ιατρική πηγή και τρεις αυτόπτες μάρτυρες.

Σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023, σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις τους με drones.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα γεμάτο εστιατόριο στην κεντρική αγορά του Γκουμπάις (πολιτεία Δυτικού Κορντοφάν), αποδίδοντας την επίθεση στον σουδανικό στρατό.

Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι το drone έπληξε πρώτα ένα όχημα των RSF, «σκοτώνοντας τρία άτομα που βρίσκονταν μέσα (...), πριν χτυπήσει το εστιατόριο».

Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με ιατρική πηγή. Μια στρατιωτική πηγή αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενη ότι ο σουδανικός στρατός δεν στοχεύει αμάχους αλλά μόνο «στρατιωτικούς στόχους», όπως οπλισμένα οχήματα και αποθήκες όπλων και πυρομαχικών.

Οι παραστρατιωτικοί δεν αντέδρασαν αμέσως στην επίθεση

Τα τρία και πλέον χρόνια που μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άλλοι ξεριζώθηκαν κι ενέσκηψε αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη.

Από τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 880 άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις με drones, τόνισε ο ΟΗΕ στις 11 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

