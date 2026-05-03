Πόλεμος στο Σουδάν: Επιδρομή drone κοντά στη Χαρτούμ, 5 νεκροί

Πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές ημέρες στην περιοχή της σουδανικής πρωτεύουσας Χαρτούμ, βάζοντας στο στόχαστρο όχημα ιδιωτικής χρήσης, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ανακοίνωσε η ΜΚΟ Emergency Lawyers, η οποία καταγράφει τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Σουδάν.

Τα πλήγματα με μέσο drones διαφόρων τύπων, τόσο από τον τακτικό στρατό, όσο και από τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), έχουν πολλαπλασιαστεί στη χώρα όπου μαίνεται πόλεμος από τον Απρίλιο του 2023. Συχνά προκαλούν δεκάδες θανάτους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Emergency Lawyers, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα των παραστρατιωτικών στοχοποίησε πολιτικό αυτοκίνητο στο νότιο τμήμα της Ομντουρμάν, δίδυμης πόλης της Χαρτούμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Την Τρίτη, καταγράφτηκε επιδρομή drone για πρώτη φορά έπειτα από μήνες στην περιοχή της Χαρτούμ, που ανακατέλαβε ο στρατός πριν από έναν χρόνο, με νοσοκομείο και πρατήριο καυσίμων να πλήττονται στην Τζέμπελ Αουλίγια, 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στις δυνάμεις ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες.

Η Τζέμπελ Αουλίγια αποτελούσε το τελευταίο οχυρό των ΔΤΥ στην πολιτεία Χαρτούμ ωσότου ο στρατός ανακατέλαβε την περιοχή, διεξάγοντας αντεπίθεση που απώθησε τους παραστρατιωτικούς προς δυσμάς, προς την κατεύθυνση της περιοχής Νταρφούρ, την οποία ελέγχουν πλέον ολόκληρη.

Οι ΔΤΥ διεξήγαγαν σειρά επιδρομών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της Χαρτούμ πέρυσι, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και υδραυλικές υποδομές.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, στην πρωτεύουσα επικρατούσε σχετική ηρεμία. Πάνω από 1,8 εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένοι μπόρεσαν να επιστρέψουν, ενώ στο αεροδρόμιο ξανάρχισαν οι πτήσεις εσωτερικού· μολαταύτα, μεγάλο μέρος της πόλης συνεχίζει να στερείται την ηλεκτροδότηση και άλλες βασικές υπηρεσίες.

Ο πόλεμος, πλέον στην τέταρτη χρονιά του, έχει προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες νεκρούς. Ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 200.000 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.