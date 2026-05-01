Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέτεινε χθες Πέμπτη για έναν χρόνο την εντολή της ειρηνευτικής αποστολής στο Νότιο Σουδάν (MINUSS στα γαλλικά, UNMISS στα αγγλικά), μειώνοντας όμως τον μέγιστο αριθμό των κυανοκράνων που υπηρετούν σε αυτήν, παρά τις ενστάσεις διαφόρων κρατών.

Η απόφαση, που υιοθετήθηκε με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές (Ρωσία και Κίνα) παρατείνει ως την 30ή Απριλίου 2027 την εντολή της αποστολής που αναπτύχθηκε το 2011, μετά τη γέννηση του νέου κράτους.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ωστόσο αποφάσισε να μειώσει τον μέγιστο αριθμό των στρατιωτικών και των αστυνομικών που υπηρετούν στις τάξεις της σε 12.500 και 2.100 αντιστοίχως (από 17.000 και 2.100 μέχρι χθες).

Και, δηλώνοντας «έτοιμο να εξετάσει» κι άλλες «προσαρμογές», ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα να του παρουσιάσει μέσα σε τρεις μήνες «αποτίμηση της επάρκειας» της δύναμης.

Η μείωση των στρατιωτικών, που επέκριναν η Κίνα, η Ρωσία, το Πακιστάν και άλλα τρία κράτη μέλη του ΣΑ από την Αφρική (ΛΔ Κονγκό, Λιβερία, Σομαλία) δεν μεταβάλει την κατάσταση στο πεδίο.

Η MINUSS είχε ήδη δει το προσωπικό της να μειώνεται, εξαιτίας των δημοσιονομικών περικοπών που πλήττουν όλες τις αποστολές του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τους αριθμούς του διεθνούς οργανισμού, μετρά σχεδόν 9.000 στρατιωτικούς, από σχεδόν 14.000 έναν χρόνο νωρίτερα.

«Η απρόβλεπτη μείωση είχε ήδη αντίκτυπο στον ρόλο της προστασίας των αμάχων και της ανθρωπιστικής βοήθειας» που καλείται να επιτελεί η δύναμη, στηλίτευσε ο κινέζος αντιπρόσωπος Σουν Λέι, εκτιμώντας πως η κατάσταση στη χώρα απαιτεί αντίθετα «να βελτιωθεί και να ενισχυθεί» η αποστολή.

Την ώρα που ο αριθμός των κυανοκράνων οι οποίοι είναι ανεπτυγμένοι στη χώρα βρίσκεται αισθητά κάτω κι από το νέο πλαφόν, η αποστολή «πρέπει να έχει στη διάθεσή της τους απαραίτητους πόρους» για να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει «κάθε σενάριο», υπερθεμάτισε η ρωσίδα αναπληρώτρια πρεσβεύτρια Άννα Εφστιγκνέεβα.

Η απόφαση ήταν το αποτέλεσμα δύσκολου συμβιβασμού, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ--που συνέταξαν το κείμενο--ήθελαν αρχικά το πλαφόν των στρατιωτικών να μειωθεί ακόμη περισσότερο, στους 7.000.

Με αυτό το φόντο, ο αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Γουόλτς, παρά την υποστήριξή του στην απόφαση που χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα» για να γίνει πιο ευέλικτη η δύναμη, εξέφρασε κάποια απογοήτευση.

«Ξοδέψαμε πολύ χρόνο για να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε επιχειρησιακές προσαρμογές και τους όρους της της εντολής (...) ενώ το θεμελιώδες πρόβλημα μας κοιτάει καταπρόσωπο: η οικοδέσποινα κυβέρνηση υπονομεύει ενεργά τις δεσμεύσεις για την αποκατάσταση της ειρήνης και την αποστολή που έχει αποδεχτεί», κατηγόρησε, καταφερόμενος, για ακόμη μια φορά, εναντίον του προέδρου Σάλβα Κιρ.

Αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν ουδέποτε έπαψε να είναι θέατρο σειράς συγκρούσεων με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα.

Τις τελευταίες εβδομάδες ζει νέα αναζωπύρωση των μαχών ανάμεσα σε δυνάμεις της κυβέρνησης, που ορκίζονται πίστη στον πρόεδρο Κιρ, και παραστρατιωτικούς της αντιπολίτευσης πιστούς στον Ρικ Μάκαρ, τον αντιπρόεδρο που απαλλάχτηκε από τα καθήκοντά του και τελεί υπό κατ’ οίκον κράτηση εδώ κι έναν χρόνο.

Πηγή: skai.gr

