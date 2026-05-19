Ισραήλ: Πάνω από 2.400 αναφορές σεξουαλικής παρενόχλησης στον στρατό το 2025

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ ενημερώθηκε μέσω έκθεσης ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) κατέγραψαν 2.420 αναφορές σεξουαλικής παρενόχλησης σε «περιστάσεις που σχετίζονται με τη στρατιωτική υπηρεσία» το 2025.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει νόμου που ψηφίστηκε πέρυσι και υποχρεώνει τον στρατό, την αστυνομία και τη σωφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ να δημοσιοποιούν ετησίως στοιχεία για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και τον τρόπο διαχείρισής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η σύμβουλος του αρχηγού του γενικού επιτελείου για θέματα φύλου, ταξίαρχος Ροζιτάλ Αβίβ, οι αναφορές αφορούσαν ευρύ φάσμα περιστατικών, από λεκτική παρενόχληση έως σοβαρές σωματικές επιθέσεις, με το 71% των υποθέσεων να θεωρείται ότι δεν πληρούσε το ποινικό όριο.

Το 70% των περιστατικών αφορούσε άνδρες δράστες και γυναίκες θύματα. Από τις καταγγελίες, οι 1.798 αφορούσαν στρατιώτες υποχρεωτικής θητείας, οι 188 εφέδρους, οι 140 μόνιμους αξιωματικούς και οι 108 υπαξιωματικούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 υποβλήθηκαν 234 ποινικές καταγγελίες, οι οποίες οδήγησαν σε 42 απαγγελίες κατηγοριών και 21 πειθαρχικές διαδικασίες. Παράλληλα, το 59% των καταγγελιών αντιμετωπίστηκε μέσω της στρατιωτικής ιεραρχίας και όχι μέσω ποινικών διαδικασιών.

Εκπρόσωπος της Κνεσέτ ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ο ισραηλινός στρατός καταγράφει σταθερή αύξηση των αναφορών σεξουαλικής παρενόχλησης την τελευταία δεκαετία, κάτι που οι IDF αποδίδουν τόσο στην αύξηση του αριθμού των στρατιωτών όσο και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των στελεχών προς την ικανότητα του στρατού να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις καταγγελίες.

Η ταξίαρχος Ροζιτάλ Αβίβ φάνηκε να συνδέει την αύξηση των περιστατικών με την πίεση που δέχεται ο στρατός λόγω της «έντονης και παρατεταμένης εκστρατείας» που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερο από δυόμισι χρόνια μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, προειδοποιώντας ότι η επιχειρησιακή πίεση δεν είναι πλέον προσωρινή.

«Κατανοούμε ότι η επιχειρησιακή προσπάθεια δεν είναι προσωρινή… αυτή είναι ουσιαστικά η νέα μας κανονικότητα», δήλωσε στους βουλευτές. «Γι’ αυτό προχωρούμε σε προσαρμογές τόσο στον τρόπο λειτουργίας μας όσο και στην προσέγγιση των μέτρων προστασίας.»

Η βουλευτής του Yesh Atid, Μεράβ Μπεν-Άρι, που είχε εισηγηθεί τον νόμο για την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των στοιχείων, δήλωσε ότι οι αριθμοί ενδέχεται εν μέρει να αντανακλούν την εξάντληση των στρατιωτών μετά από παρατεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις.

«Οι άνδρες και γυναίκες στρατιώτες μας εργάζονται πολύ σκληρά και αυτή η επιδείνωση είναι ανησυχητική», είπε.

Η προσωρινή πρόεδρος της επιτροπής, βουλευτής Σάρον Νιρ, τόνισε ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τη στρατιωτική πειθαρχία και τις αξίες των ενόπλων δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει «μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση» στον στρατό.



Πηγή: skai.gr

