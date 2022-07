Μια εφιαλτική πτήση είχαν οι 30 επιβάτες του αεροπλάνου που συνετρίβη στη Σομαλία κατά τη διάρκεια της προσγείωσης στο αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, το αεροπλάνο της Jubba Airways, τη Δευτέρα, εκτελούσε πτήση εσωτερικού, όμως τη στιγμή της προσγείωσης, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το αεροπλάνο βρέθηκε ξαπλωμένο ανάποδα στον διάδρομο.

Ευτυχώς και οι 30 επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν σώοι.

Πλάνα καταγράφουν το αεροπλάνο να έχει παραδοθεί στις φλόγες μετά την ανατροπή του.

Η Jubba Airways είπε ότι θα δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

Somalia’s #Danab helped rescue passengers when a plane crashed in Mogadishu. U.S. forces there helped establish a triage station to provide emergency care to the injured. #Partnership https://t.co/nGmSMsPT3j pic.twitter.com/BrtlIztzUQ