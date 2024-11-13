Σολτς: «Στήριξη στην Ουκρανία, αλλά δεν θα περικόψουμε και τις συντάξεις» 

«Πάγος» του Όλαφ Σολτς στο Κίεβο. Για την επικοινωνία του με τον Ντόναλντ Τραμπ μίλησε την Τετάρτη ο Γερμανός καγκελάριος, λέγοντας ότι «είχα μια καλή συζήτηση με τον Τραμπ την Κυριακή», μια συζήτηση που είχε ως αντικείμενο και το ουκρανικό.



«Η Ευρώπη έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία έχει καλές μελλοντικές προοπτικές» τόνισε ακόμα ο καγκελάριος Σολτς, αλλά διεμήνυσε ότι η οικονομική υποστήριξη έχει και «φρένο» στη σκιά των σοβαρών πολιτικών αναταράξεων στη Γερμανία. «Η υποστήριξη στην Ουκρανία δεν πρέπει να έρθει σε βάρος της μελλοντικής ευημερίας της χώρας μας».

Πηγή: skai.gr

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι «η Ουκρανία δεν μπορεί να οδηγήσει σε περικοπές στις συντάξεις ή στην κοινωνική πρόνοια».Κατέστησε επίσης σαφές στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι τα δυτικά όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν βαθιά σε ρωσικό έδαφος, όπως ζητά με επιμονή ο Ουκρανός πρόεδρος στο «σχέδιο νίκης του». «Για να αποτρέψουμε κλιμάκωση, πρέπει να παραμείνουμε στη θέση μας ότι τα όπλα μας δεν πρέπει να εξαπολυθούν βαθιά στη Ρωσία» σημείωσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.