Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε βιντεοσκοπημένο, προεκλογικό μήνυμά της για τις περιφερειακές εκλογές στην περιοχή Εμίλια Ρομάνια, οι οποίες θα διεξαχθούν την Κυριακή, υπέπεσε σε γλωσσικό ατόπημα. Ένα «Lapsus linguae» το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, απευθυνόμενη στους κατοίκους της Εμίλια Ρομάνια, τόνισε:

«Θα μου επιτρέψετε να πω ότι, παρά τα όσα λένε οι φεμινίστριες, οι οποίες θεωρούν ότι η ισότητα γίνεται πράξη λέγοντας «η δημοτική» και όχι «ο δημοτικός σύμβουλος» και «η πρόεδρος» και όχι «ο πρόεδρος της κυβέρνησης» - θέλω να σας πω ότι ζητώ να με αποκαλούν «ο πρόεδρος», αλλά είμαι περήφανη για το ότι με την πρώτη αυτή κυβέρνηση που έχει μια γυναίκα πρωθυπουργό, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι το υψηλότερο κάθε εποχής. Διότι αυτό σημαίνει ισότητα, αυτό σημαίνει ισότητα». Προφανώς, όπως σημειώνουν οι σχολιαστές, μπέρδεψε το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με εκείνο της ανεργίας.

Πριν λίγες ημέρες, παράλληλα, σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η Τζόρτζια Μελόνι είχε χρησιμοποιήσει αριθμομηχανή για να αποδείξει ότι στον νέο κρατικό προϋπολογισμό αυξάνονται, και δεν μειώνονται τα κονδύλια για την υγεία και την ευρύτερη κοινωνική πολιτική. Στο τέλος, όμως, παραδέχθηκε ότι, από τη συγκεκριμένη αριθμητική πράξη, δεν έβγαινε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

