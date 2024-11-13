Η ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο τέθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), για πρώτη φορά σε δύο μήνες, την ώρα που οι Ουκρανοί υποχωρούν από εδάφη στο μέτωπο και φοβούνται ότι θα χάσουν την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κλιμάκωση αυτή σημειώνεται την ώρα που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν υποσχέθηκε στις Βρυξέλλες μια "σθεναρή" απάντηση στη δέσμευση της Βόρειας Κορέας στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ως προς το τελευταίο, η Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Κιέβου σύμφωνα με τις οποίες βορειοκορεατικά στρατεύματα στο εξής "εμπλέκονται σε επιχειρήσεις μάχης" στο πλευρό των Ρώσων στρατιωτών στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, ένα μικρό μέρος της οποίας έχει καταληφθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η Ρωσία ενέτεινε σημαντικά τις επιδρομές με drones στο Κίεβο, εξαπολύοντας τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σχεδόν καθημερινά από τις αρχές Οκτωβρίου, όμως είναι η πρώτη φορά σε δύο και πλέον μήνες κατά την οποία πύραυλοι εκτοξεύονται ταυτόχρονα εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

"Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου. Την πρώτη μέσα σε 73 ημέρες", ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης που αριθμούσε 3 εκατομμύρια κατοίκους πριν από τον πόλεμο και βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η Μόσχα χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ επιπλέον των drones για αυτήν την επίθεση που «διήρκεσε πάνω από δύο ώρες» αλλά δεν προκάλεσε θανάτους χάρη στη δράση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Ένας πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για έναν άνθρωπο που τραυματίστηκε από την πτώση θραυσμάτων πυραύλου που καταρρίφθηκε πάνω από το Μπρόβαρι, ένα προάστιο της πρωτεύουσας.

Drones έπληξαν επίσης τη νότια πόλη Μπέρισλαβ, με αποτέλεσμα μία 52χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της, ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές.

Συνολικά, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, έξι πύραυλοι και 90 drones έθεσαν στο στόχαστρο στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας τις περιοχές Κιέβου, Πολτάβας, Σούμι, Τσερκάσι, Ζαπορίζιας, Τσερνίχιβ και Κιρόβογκραντ. Μόνο η περιοχή της Ζαπορίζιας βρίσκεται στο μέτωπο.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε πως δύο πύραυλοι κρουζ, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι και 37 drones καταστράφηκαν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε από την πλευρά του πως ο ρωσικός στρατός πλήττει "μόνο στρατιωτικούς στόχους", απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον πολλαπλασιασμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία.

Η μολδαβική αστυνομία ανακοίνωσε από την πλευρά της χθες, Τρίτη, πως εντόπισε ένα drone, που συνόδευε όπως ανέφερε ένα drone τύπου Shahed το οποίο εκτόξευσαν οι Ρώσοι και συνετρίβη στην ανατολική Μολδαβία, κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία. Ο τοπικός πληθυσμός δεν διατρέχει κίνδυνο, ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον της χώρας του, κατήγγειλε γι’άλλη μια φορά τη "ρωσική τρομοκρατία" και χαιρέτισε την "αποτελεσματική" απάντηση της αντιαεροπορικής άμυνας.

Εξέφρασε την "ευγνωμοσύνη" του στους συμμάχους του στη Δύση που παρέχουν εδώ και δυόμισι χρόνια όπλα και πυρομαχικά.

Όμως η βοήθεια αυτή φαίνεται να τελεί υπό απειλή. Οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι φοβούνται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μπορεί να διακόψουν τη βοήθεια στους Ουκρανούς την ώρα μάλιστα που αυτοί αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στο πεδίο της μάχης.

Στην ανατολική Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός, παρά τις σημαντικές απώλειες, κατέλαβε εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Οκτώβριο και πλησιάζει σε πόλεις τακτικά και στρατηγικά σημαντικές, ιδιαίτερα το Ποκρόφσκ.

Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι κατέλαβε το Ριβνόπιλ, ένα χωριό με λιγότερους από 100 κατοίκους πριν από τον πόλεμο που βρίσκεται στη διασταύρωση του ανατολικού και του νότιου μετώπου.

Εξάλλου, οι ρωσικές δυνάμεις έλαβαν, σύμφωνα με τους Δυτικούς και το Κίεβο, την ενίσχυση τουλάχιστον 10.000 Βορειοκορεατών στρατιωτών, κάτι το οποίο δεν διαψεύδει το Κρεμλίνο.

Αυτοί άρχισαν να πολεμούν στην περιφέρεια του Κουρσκ που έχει καταληφθεί εν μέρει από Ουκρανούς στρατιώτες από τον Αύγουστο έπειτα από μια επίθεση που είχε σκοπό να αποσπάσει Ρώσους στρατιώτες από το ουκρανικό μέτωπο ώστε να υπερασπιστούν το ρωσικό έδαφος η οποία όμως δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επιδιώκει να επισπεύσει την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας. Από το πακέτο που ψηφίστηκε την άνοιξη, απομένουν περίπου 9,2 δισ. δολάρια, δηλ. 7,ι δισ. από τα αμερικανικά αποθέματα όπλων και 2,1 δισ. δολάρια για χρηματοδότηση συμβολαίων αγοράς όπλων, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Δεν φαίνεται πολύ πιθανό, αντίθετα, οι Αμερικανοί να άρουν το βέτο τους για τη χρήση πυραύλων μακρού βεληνεκούς εις βάθος μέσα στο ρωσικό έδαφος, παρά τις ικεσίες του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.