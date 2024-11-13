Ο πρόεδρος της Τουρκίας ελπίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υιοθετήσει διαφορετική προσέγγιση στη Μέση Ανατολή κατά την προεδρική του θητεία, αλλά θεωρεί ανησυχητικά ορισμένα μηνύματα που προέρχονται από την πλευρά του, σύμφωνα με το δίκτυο NTV.

«Μου φαίνεται ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνω διαπιστώσεις επ' αυτού», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν στους δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Μπακού. «Ελπίζουμε ότι ο Τραμπ θα κάνει διαφορετικά βήματα σε ό,τι αφορά την περιοχή κατά τη διάρκεια της θητείας του διότι το μήνυμα που εκπέμπεται κάποιες φορές μας ανησυχεί», δήλωσε σύμφωνα με το NTV.

Σε ερώτηση σχετικά με την απόφαση της Τουρκίας να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ τον Μάιο, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν έχει αυτήν τη στιγμή εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ και καμία διάθεση να τις αναπτύξει.

«Μία Δημοκρατία της Τουρκίας της οποίας ηγείται ο Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση. Έχουμε κόψει το εμπόριο και τις σχέσεις με το Ισραήλ. Τελεία και παύλα».

Η Τουρκία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Γάζα, αλλά δεν έχει επισήμως διακόψει τις διπλωματικές της σχέσεις με το Ισραήλ και η τουρκική πρεσβεία είναι ανοικτή και σε λειτουργία.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Κίνα και η Ρωσία έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη για την επιβολή εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι ελπίζει ότι θα συναντήσει τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ-Ασαντ με στόχο την επανόρθωση των σχέσεων της Τουρκίας με την γειτονική χώρα, μετέδωσε το CNN Turk.

«Η αποκατάσταση των σχέσεων με τον Μπασάρ αλ-Ασαντ θα αμβλύνει, ελπίζω, τις εντάσεις στην περιοχή», είπε.

Κατά την εν πτήσει συνομιλία του με τους δημοσιογράφους, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία μπορεί να συνεργασθεί με τον Ίλον Μασκ στον τεχνολογικό τομέα, εάν υπάρξουν οι ευκαιρίες.

«Ο Μασκ είναι επιχειρηματίας που εργάζεται στους τομείς του διαστήματος και της τεχνολογίας. Η τεχνολογία δεν είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορείς να προχωρήσεις μόνος σου, χρειάζεσαι οπωσδήποτε συνεργασία. Αν υπάρξουν ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα αυτόν, μπορούν να γίνουν βήματα με τον Μασκ», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

