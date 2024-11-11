Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς συνομίλησε τηλεφωνικά χθες Κυριακή με τον Αμερικανό εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και οι δυο άνδρες δήλωσαν «έτοιμοι να συνεργαστούν για την επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη», ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Γερμανίας.

Ο καγκελάριος κι ο εκλεγμένος πρόεδρος «αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις της Γερμανίας και των ΗΠΑ και τα τρέχοντα γεωπολιτικά προβλήματα», ανέφερε ο Στέφεν Χέμπεστραϊτ, ο γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Δήλωσαν επίσης έτοιμοι να συνεργαστούν για την επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

