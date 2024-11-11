Το ενδεχόμενο να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Bundestag ήδη πριν από τα Χριστούγεννα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές, άφησε ανοικτό χθες Κυριακή το βράδυ ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο οποίος αρχικά είχε ανακοινώσει ότι θα απευθυνόταν στους βουλευτές την 15η Ιανουαρίου.

Σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο κ. Σολτς δήλωσε ότι δεν θα είχε πρόβλημα με αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμφωνία για ημερομηνία μεταξύ του αρχηγού του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ και του αρχηγού του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς.

«Θα την τηρήσω», διαβεβαίωσε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι επιθυμεί να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες.

Ο Όλαφ Σολτς απέρριψε εξάλλου την κατηγορία ότι είχε προσχεδιάσει την διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού, τονίζοντας ότι πάλεψε μέχρι το τέλος προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο τρικομματικός συνασπισμός θα παρέμενε ενωμένος, αλλά τελικά δεν κατέστη δυνατό.

Εξήγησε πως τάσσεται υπέρ «του συμβιβασμού και της συνεργασίας», αλλά όταν κάτι έχει τελειώσει, πρέπει να τελειώνει», έκρινε ο καγκελάριος, συμπληρώνοντας ότι «χωρίς τις επανειλημμένες προσπάθειές μου για συνεργασία και συμβιβασμούς, η κυβέρνηση δεν θα είχε διαρκέσει τόσο. Δεν θα υπήρχε καν». Αναφερόμενος στον προσωπικό δημόσιο απολογισμό της σχέσης του με τον αρχηγό του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ, ο κ. Σολτς έκανε λόγο για κάτι «αξιοπρεπές, σαφές, ξεκάθαρο και πολύ κατανοητό για όλους τους πολίτες».

Απαντώντας σε ερώτηση για αυτό, ο κ. Σολτς δήλωσε πεπεισμένος ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος του κόμματός του (SPD) για την καγκελαρία, διέκρινε «καλές πιθανότητες» το SPD να κερδίσει τις εκλογές, ενώ υποστήριξε ότι είναι «λίγο πιο ψύχραιμος» από τον αντίπαλό του Φρίντριχ Μερτς στον χειρισμό κρατικών υποθέσεων.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι θα γίνει τηλεφώνημα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «σύντομα», διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι θα το αποφασίσει σε συνεννόηση με την ουκρανική ηγεσία. Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι δρομολογείται. Έσπευσε να εξηγήσει πως «χορεύουμε με όποιον βρίσκεται στην αίθουσα».

«Πρόκειται για την πιο ισχυρή δημοκρατία στον κόσμο και θα εξακολουθήσει να είναι εταίρος μας», πρόσθεσε, παίρνοντας αποστάσεις από την δήλωση του κ. Μερτς, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνιστά κίνδυνο για την δημοκρατία.

Ο κ. Σολτς κλήθηκε ακόμη να απαντήσει σε σχόλιο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Χ, του Ίλον Μασκ, ο οποίος μετά την διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού έγραψε σε ανάρτησή του: «Ο Όλαφ Σολτς είναι ανόητος».

«Με τιμά», περιορίστηκε να πει ο καγκελάριος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

