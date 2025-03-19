Σολτς και Μακρόν υπόσχονται να συνεχίσουν τη στήριξη στο Κίεβο

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκαν αργά χθες το βράδυ από την καγκελαρία να συνεχίσουν τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, παρά το γεγονός ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ζητήσει νωρίτερα «πλήρη αναστολή» της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας.

«Είναι σαφές ότι η στήριξη από τις ΗΠΑ ήταν και παραμένει ουσιαστική και η Ουάσιγκτον πρέπει να συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, συμφωνούμε και οι δύο ότι η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην Ευρώπη και ότι δεν θα εγκαταλείψουμε το Κίεβο», δήλωσε ο κ. Σολτς, με τον κ. Μακρόν να τονίζει στο ίδιο πνεύμα ότι «θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία στην αντίστασή της εναντίον της ρωσικής επίθεσης».

«Θέλω να πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θα μείνουν στο πλευρό μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για την περίπτωση κατά την οποία αυτό δεν θα ισχύει», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν επίσης πόσο σημαντικό είναι να σταματήσουν οι επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία. «Η αναστολή θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα προς τη διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η πλήρης κατάπαυση του πυρός, όσο το δυνατόν γρηγορότερα», δήλωσε ο απερχόμενος καγκελάριος.

Ο γάλλος πρόεδρος από την πλευρά του υπογράμμισε ότι «ο στόχος πρέπει να παραμείνει ίδιος - μια μετρήσιμη κατάπαυση του πυρός η οποία θα μπορεί να ελεγχθεί και θα πρέπει να τηρηθεί πλήρως, μια στέρεη και διαρκής ειρήνη με τις απαραίτητες εγγυήσεις». Αυτό προφανώς «είναι αδιανόητο να συμβεί χωρίς να βρίσκονται στο τραπέζι οι Ουκρανοί», τόνισε. «Δεν πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις ερήμην της Ουκρανίας», συμφώνησε ο Όλαφ Σολτς.

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε ακόμη τη χθεσινή απόφαση της Bundestag να άρει το συνταγματικά κατοχυρωμένο «φρένο χρέους» και έκανε λόγο για «πολύ σημαντική» εξέλιξη τόσο για την Γερμανία όσο και για την Ευρώπη, η οποία θα έχει τώρα αυξημένες προσδοκίες, ότι το Βερολίνο θα αναλάβει ένα σημαντικό μέρος των αμυντικών δαπανών που είναι αναγκαίες για τα επόμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, o Εμανουέλ Μακρόν είχε μετά την καγκελαρία ανεπίσημο δείπνο με τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και μελλοντικό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επρόκειτο να βρεθούν ιδίως σχέδια να συμπεριληφθεί η Γερμανία στην γαλλική πυρηνική ομπρέλα.

