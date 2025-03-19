Η βρετανική κυβέρνηση χαιρετίζει την «πρόοδο» που σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθεια με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, αφού σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφωνήθηκε 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, η οποία αφορά όμως μόνο ενεργειακές υποδομές.

«Αυτή η διαδικασία πρέπει να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Θα σταθούμε στο πλευρό της για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να επιχειρήσει παράνομη εισβολή», αναφέρει η δήλωση εκπροσώπου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

