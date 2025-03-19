Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Λονδίνο χαιρετίζει την πρόοδο στην πρωτοβουλία Τραμπ με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία

«Αυτή η διαδικασία πρέπει να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία», αναφέρει η δήλωση εκπροσώπου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Στάρμερ

Η βρετανική κυβέρνηση χαιρετίζει την «πρόοδο» που σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθεια με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, αφού σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφωνήθηκε 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, η οποία αφορά όμως μόνο ενεργειακές υποδομές.

«Αυτή η διαδικασία πρέπει να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Θα σταθούμε στο πλευρό της για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να επιχειρήσει παράνομη εισβολή», αναφέρει η δήλωση εκπροσώπου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κιρ Στάρμερ Ντόναλντ Τραμπ εκεχειρία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark