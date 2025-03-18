Ο όρος Πούτιν για να πει το "ναι" στο πλάνο Τραμπ για κατάπαυση του πυρός: Αναστολή όλων των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία

Την αναστολή όλων των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας που προτείνει ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες πρόκειται να μιλήσουν τηλεφωνικά την Τρίτη σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με βασικό στόχο την εκεχειρία 30 ημερών την οποία το Κίεβο έχει ήδη δηλώσει ότι είναι έτοιμο να αποδεχθεί. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το τηλεφώνημα αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ 15.00 - 17.00 ώρα Ελλάδος.

Ο Ρώσος ηγέτης, ο οποίος συναντήθηκε με απεσταλμένο του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, έχει θέσει την αναστολή της προμήθειας όπλων ως προϋπόθεση για την υπογραφή της εκεχειρίας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος και τρία άτομα που βρίσκονται στη Μόσχα που γνωρίζουν τη θέση της Ρωσίας.

Ο Πεσκόφ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, σημειώνει το Bloomberg, ενώ ούτε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου απάντησε σε αντίστοιχο αίτημα.

Ενώ η Ρωσία θέλει να σταματήσει όλες τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία, το απολύτως απαραίτητο είναι να σταματήσει η αμερικανική βοήθεια, είπαν δύο από τις πηγές στη Μόσχα που γνωρίζουν το σκεπτικό του Κρεμλίνου.

Ο ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Ευρώπη ήταν εξαιρετικά απρόθυμη να συμφωνήσει με το αίτημα της Ρωσίας να μπλοκαριστούν οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία από τους συμμάχους της κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκεχειρίας. Αυτό, θα διακινδύνευε μια κατάσταση όπου η Ρωσία θα ήταν σε θέση να επανεξοπλιστεί κατά τη διάρκεια της παύσης των εχθροπραξιών, ενώ η Ουκρανία θα εμποδιζόταν, συμπλήρωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι στηρίζει επί της αρχής την αμερικανική πρόταση για παύση των εχθροπραξιών, αλλά επιμένει ότι πρέπει να πληρούνται ορισμένοι όροι προτού η Ρωσία συμφωνήσει να σταματήσει.

Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλουν προσπάθειες να παραδώσουν νέα "πακέτα" στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο το συντομότερο δυνατό.

