Επέστρεψαν! Η κάψουλα της SpaceX που έφερε πίσω τους αστροναύτες Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς, προσθαλασσώθηκε χωρίς απρόοπτα στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντας (έξω από το Ταλαχάσι) λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές, οπότε θα χρειαστεί περίπου μία ώρα έως ότου μεταφερθούν ξανά στην ξηρά με ασφάλεια.

Όπως μεταδίδει το news.sky.com, περίπου δύο ώρες νωρίτερα, αναπτύχθηκαν τζετ σκι και σκάφη στη θαλάσσια περιοχή της Φλόριντα. Στη συνέχεια, η κάψουλα θα ανυψωθεί σε ένα δίχτυ και θα μεταφερθεί γρήγορα. Μετά από μια τελευταία σειρά ελέγχων ασφαλείας, η πλαϊνή καταπακτή θα ανοίξει, και το πλήρωμα θα βγει έξω από την κάψουλα, μέσω μιας τσουλήθρας με τη βοήθεια ιατρικού προσωπικού.

Στη συνέχεια, οι αστροναύτες θα μεταβούν με ελικόπτερο στα κεντρικά γραφεία της NASA.

The unplanned welcome crew!



Crew-9 had some surprise visitors after splashing down this afternoon.🐬 pic.twitter.com/yuOxtTsSLV — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) March 18, 2025

Επί 9 μήνες παγιδευμένοι στον ISS

Oι δύο βετεράνοι αστροναύτες της NASA και απόστρατοι πιλότοι δοκιμών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) από τον περασμένο Ιούνιο λόγω τεχνικών προβλημάτων, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το μεγάλο και δύσκολο ταξίδι της επιστροφής τους στη Γη.

Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX εκτοξεύτηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ελλάδα) από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα των ΗΠΑ, μεταφέροντας τέσσερις αστροναύτες που θα αντικαταστήσουν τους Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς.

Οι δύο κοσμοναύτες πήγαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 6 Ιουνίου του περασμένου έτους, με σκοπό να αξιολογήσουν την πρόσδεση και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Starliner κατά την πρώτη του επανδρωμένη πτήση και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους το αργότερο 10 ημέρες αργότερα.

Όμως μια σειρά από τεχνικά προβλήματα και φόβους για ασφάλεια, η Nasa και η Boeing αποφάσισαν να στείλουν την κάψουλα πίσω στη Γη άδεια τον Σεπτέμβριο και να παρατείνουν την παραμονή του ζευγαριού.

Η NASA είχε ανακοινώσει αρχικά τον Αύγουστο πως η SpaceX, ανταγωνίστρια της Boeing, θα αναλάμβανε την επιστροφή του διδύμου στη Γη τον Φεβρουάριο. Όμως η επιχείρηση αναβλήθηκε για τον Μάρτιο.

Οι δύο αστροναύτες, μαζί με έναν ακόμη Αμερικανό αστροναύτη, τον Νικ Χαγκ, και τον Ρώσο κοσμοναύτη, Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ, ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής, πριν από περίπου 17 ώρες, μέσα την κάψουλα Dragon του διαστημόπλοιου της SpaceX.

