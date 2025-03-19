Οι προσπάθειες του Ίλον Μασκ και της ομάδας του να κλείσουν οριστικά την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) πιθανότατα παραβίασαν το Σύνταγμα «με πολλούς τρόπους» και έκλεψαν την εξουσία του Κογκρέσου στην επίβλεψη ή διάλυση μιας υπηρεσίας που δημιούργησε, διαπίστωσε ομοσπονδιακός δικαστής την Τρίτη.

Όπως αναφέρει η nytimes, η απόφαση του δικαστή Θίοντορ Τσουάνγκ του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Μέριλαντ, βασίστηκε στο γεγονός ότι ο Μασκ ενήργησε ως αξιωματικός των ΗΠΑ χωρίς να έχει διοριστεί σε αυτή τη θέση από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ο δικαστής Τσουάνγκ συμφώνησε με τον ισχυρισμό των εργαζομένων ότι η ταχεία διεκδίκηση της εξουσίας από τον κ. Μασκ επί των εκτελεστικών υπηρεσιών ήταν πιθανό να παραβιάζει τη ρήτρα διορισμών του Συντάγματος.

Ο δικαστής διέταξε επίσης να αποκατασταθούν εν μέρει οι λειτουργίες του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), αν και αυτή η αναστολή είναι πιθανό να είναι προσωρινή. Διέταξε την ομάδα του Μασκ να αποκαταστήσει την πρόσβαση μέσω email σε όλους τους υπαλλήλους της USAID, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε άδεια μετ' αποδοχών. Διέταξε επίσης τους υπαλλήλους να ξανακαταλάβουν το ομοσπονδιακό γραφείο από το οποίο εκδιώχθηκαν τον περασμένο μήνα και απαγόρευσε στην ομάδα του Μασκ να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία «σχετική με το κλείσιμο της USAID».

Και ενώ η εντολή απαγόρευε στον Μασκ να συναλλάσσεται προσωπικά με την υπηρεσία, Ο Μασκ ή κάποιος άλλος θα μπορούσε να συνεχίσει να το κάνει με «τη ρητή εξουσιοδότηση ενός αξιωματούχου της USAID με νόμιμη εξουσία να προβεί ή να εγκρίνει τη δράση».

Ήδη από τις 3 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι είχε αναλάβει τον έλεγχο της υπηρεσίας και είχε εντάξει διάφορες περικοπές στις δικές του εξουσίες. Ο δικαστής σημείωσε ότι ο Ρούμπιο θα μπορούσε να δηλώσει την πρόθεσή του να κλείσει οριστικά τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας εντός 14 ημερών από την εκδίκαση της υπόθεσης και τα γραφεία θα παραμείνουν κλειστά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Ρούμπιο είπε σε μια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε ακυρώσει το 83 τοις εκατό των προγραμμάτων του οργανισμού και ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα διαχειριζόταν τις περίπου 1.000 επιχορηγήσεις και συμβάσεις που απομένουν.

«Ευχαριστούμε το DOGE και το εργατικό προσωπικό μας που εργάστηκαν πολλές ώρες για να επιτύχουν αυτήν την καθυστερημένη και ιστορική μεταρρύθμιση», έγραψε.

Η διαπίστωση ότι ο κ. Μασκ είχε προσωπικά, και παράνομα, επιβλέψει τη διάλυση του πρακτορείου είχε ως αποτέλεσμα μια αυστηρά διατυπωμένη διαταγή του δικαστή Τσουάνγκ κατά του Μασκ ή των μελών της ομάδας του.

«Η σημερινή απόφαση είναι μια σημαντική νίκη κατά του Ίλον Μασκ και της επίθεσης του DOGE κατά της USAID, της αμερικανικής κυβέρνησης και του Συντάγματος», δήλωσε ο Νορμ Άιζεν, εκτελεστικός πρόεδρος του ανθρωπιστικού Οργανισμού State Democracy Defenders Fund. Πραγματοποιούν πραγματικά μια χειρουργική επέμβαση με αλυσοπρίονο αντί για νυστέρι, βλάπτοντας όχι μόνο τους ανθρώπους που εξυπηρετεί η USAID αλλά την πλειοψηφία των Αμερικανών που βασίζονται στη σταθερότητα της κυβέρνησής μας. Η απόφαση αποτελεί ορόσημο για την πάταξη της παρανομίας του Μασκ και του DOGE»

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση είχαν υποστηρίξει προηγουμένως ότι στην Υπηρεσία DOGE των ΗΠΑ, στην πραγματικότητα δεν ήταν επικεφαλής ο Μασκ, αλλά αυτός και οι συνεργάτες του είχαν μόνο συμβουλευτική ιδιότητα. Είπαν ότι ο Μασκ δεν είχε καμία εξουσία να παίρνει αποφάσεις μόνος του.

«Το DOGE έχει προβεί σε πολυάριθμες ενέργειες χωρίς προφανή προηγμένη έγκριση από την ηγεσία του οργανισμού», είπε ο δικαστής, αναφέροντας μια σειρά υπηρεσιών, από το Υπουργείο Παιδείας, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας μέχρι και το Τμήμα Ενέργειας, όπου οι συνεργάτες του Μασκ προφανώς απόφάσισαν για περικοπές από μόνοι τους.

Ο δικαστής σημείωσε ότι ο Μασκ, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου που συμμετείχε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα, αναγνώρισε ότι η ομάδα του είχε περικόψει κατά λάθος τη χρηματοδότηση για την πρόληψη του Έμπολα που διαχειρίζεται η USAID.

Και επικαλέστηκε τα σχόλια του ίδιου στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει, όταν έγραψε τον Φεβρουάριο ότι ήταν ώρα η USAID να «πεθάνει», ότι η ομάδα του βρισκόταν στη διαδικασία να κλείσει το πρακτορείο και ότι «πέρασε το Σαββατοκύριακο βάζοντας την USAID στον θρυμματιστή».

Ο δικαστής ανέφερε επίσης ότι ο Μασκ μίλησε για την ανάγκη «διαγραφής ολόκληρων πρακτορείων» και έκανε λόγο για μια ανάρτηση που κοινοποίησε ο Μασκ στην οποία ανέφερε «Η DOGE μπορεί τώρα να ΔΙΑΛΥΣΕΙ την USAID», μετά από απόφαση δικαστή να άρει μια εντολή που εμποδίζει την υπηρεσία να πραγματοποιήσει μαζικές απολύσεις.

