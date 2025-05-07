Σοκ στην Τουρκία: Ο άνδρας που επιτέθηκε στον Οζέλ είχε καταγγείλει σχέδιο δολοφονίας του Ιμάμογλου

Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η αποκάλυψη πως ο άνδρας που επιτέθηκε στον Οζέλ είχε καταγγείλει σχέδιο δολοφονίας του Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Κάποιοι τον άφησαν να φτάσει δίπλα στον Οζέλ» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Oζγκιουρ Οζέλ: «Ο τύπος αυτός είχε έρθει και είχε μιλήσει. Είχε πει βγήκα από τη φυλακή, συνεχίζω να έχω επαφή με τους συγκρατούμενους μου και είχε πει 'να ξέρετε πως οι συγκρατούμενοί μου πήραν εντολή για να δολοφονήσουν τον Ιμάμογλου'. Δηλαδή ο άνθρωπος που είπε πως θα γίνει επίθεση δολοφονίας στον Ιμάμογλου, μπορεί και φτάνει δίπλα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάποιοι τον χρησιμοποιούν».

Μιάμιση ώρα διήρκεσε η τηλεφωνική συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, στην Τουρκία έχει δημιουργηθεί προσδοκία για μια νέα εποχή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, την ώρα που η Άγκυρα διεκδικεί τα F-35, θέλει συνεργασία για Ουκρανία, Γάζα και ΝΑΤΟ.

«Η Ελλάδα θα παραλάβει F-35, ενώ οι ΗΠΑ δεν έδωσαν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη στην Τουρκία» αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.

Η Sozcu αναφέρει: «Η Ελλάδα με Rafale και F-35 θέλει να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή εναντίον της Τουρκίας»

«Τα F-35, που δεν στάλθηκαν δύο φορές στην Τουρκία, θα πάνε στην Ελλάδα» γράφει η εφημερίδα.

«Η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία ύψους 17,2 εκατ. δολαρίων με τις ΗΠΑ για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα F-35. Η Αθήνα, η οποία θα λάβει μαχητικά αεροσκάφη στο πλαίσιο του προγράμματος που η Τουρκία απορρίφθηκε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, θα στείλει τους πρώτους πιλότους της για εκπαίδευση τον Σεπτέμβριο. Ενώ οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη συντήρηση και την εκπαίδευση, η Αθήνα στοχεύει με την κίνηση αυτή να χρησιμοποιήσει την αεροπορική της υπεροχή εναντίον της Τουρκίας».

Η εφημερίδα συνεχίζει: «Στο πρόγραμμα στο οποίο η Τουρκία απορρίφθηκε για δεύτερη φορά, η Ελλάδα έγινε δεκτή το 2024 και θα λάβει τα αεροσκάφη που δεν δόθηκαν στην Τουρκία.

Η Ελλάδα, η οποία μετά την οικονομική κρίση έχει υπερχρεωθεί και έχει ζητήσει πρόσθετα κονδύλια από την ΕΕ για την αναδιάρθρωση του στρατού της, έστρεψε τα όπλα της προς την Τουρκία, χώρα του ΝΑΤΟ.

«Στόχος η εναέρια υπεροχή εναντίον της Τουρκίας»

«Σε πρώτη φάση, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα παραλάβει 20 μαχητικά αεροσκάφη F-35 συνολικού κόστους 3,47 δισ. ευρώ. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα επιλογής για την αγορά 20 επιπλέον αεροσκαφών στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εκπαίδευση των πρώτων Ελλήνων πιλότων των F-35 θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Αυτό το καλοκαίρι, 14 πιλότοι και 60 τεχνικοί θα μεταβούν στις ΗΠΑ για εκπαίδευση».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Ξεκίνησε η τουρκική άσκηση 'Θαλασσόλυκος 2' με 120 πλοία και 85 αεροσκάφη»

«Θα δείξουμε τις δυνάμεις μας στη Γαλάζια Πατρίδα»

Τηλεοπτικό δίκτυο A HABER: «Το Ναυτικό θα ξεκινήσει τη διεξαγωγή της άσκησης Θαλασσόλυκος. Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 17 Μαϊού στη Γαλάζια Πατρίδα. Η Τουρκία με την άσκηση αυτή στέλνει πολλά μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάει η πιο μεγάλη άσκηση του Ναυτικού η οποία είναι ο Θαλασσόλυκος 2. H άσκηση θα διεξαχθεί στη Γαλάζια Πατρίδα και υπάρχουν πολλά σενάρια. Θα πραγματοποιηθούν βολές σε υποθαλάσσιους, θαλάσσιους και χερσαίους στόχους. Στην άσκηση Θαλασσόλυκος 2 συμμετέχουν 120 πλοία, 85 αεροσκάφη, 1 ομάδα υποβρύχιων καταστροφών, 2 ομάδες υποβρύχιων καταδρομών. Επίσης, θα υπάρχει η συμμετοχή μιας ομάδας έρευνας και διάσωσης της στρατοχωροφυλακής. Έτσι το τουρκικό Ναυτικό στη Γαλάζια Πατρίδα θα παρουσιάσει τις δυνάμεις της».

Ρεκόρ από μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB-2

Έφτασε σε ύψος 37.000 ποδιών - Εξαγωγές σε δεκάδες χώρες

#BayraktarTB2T-AI ✈️🧠🚀



✈️ 37.096 ft ile kendi irtifa rekorunu kırdı!

✅ 9. Test Uçuşu | Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi



✈️ Broke its own altitude record by reaching 37,096 ft!

✅ 9th Test Flight | High Altitude System Identification and Performance Test… pic.twitter.com/FU3scsm17v — BAYKAR (@BaykarTech) May 6, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.