Τουρκία: Ένας 66χρονος με βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν ο δράστης της επίθεσης κατά του Οζγκιούρ Οζέλ

Ένας άνδρας 66 ετών με βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν είναι ο δράστης της επίθεσης που δέχθηκε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, το μεσημέρι της Κυριακής 4 Μαΐου.

Πρόκειται για τον Σελτσούκ Τενγκίογλου, ο οποίος το 2004 είχε σκοτώσει πυροβολώντας την 17χρονη κόρη του και τον 19χρονο γιο του. Καταδικάστηκε και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους το 2020.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ δέχθηκε την επίθεση την ώρα που αποχωρούσε από την επιμνημόσυνη τελετή στην Κωνσταντινούπολη για τον βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Σιρί Σουρεγιά Οντέρ.

Ο δράστης τον περίμενε στην έξοδο του Πολιτιστικού Κέντρου «Ατατούρκ» στην πλατεία Ταξίμ και την ώρα που ο Οζέλ έβγαινε του έδωσε ένα χαστούκι, προτού προλάβουν οι άνδρες της ασφάλειας του προέδρου του CHP και οι παριστάμενοι να τον ακινητοποιήσουν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι κατά την επίθεση ο δράστης φώναξε «εγώ είμαι παιδί των Οθωμανών».

Turkish opposition leader Ozgur Ozel has been punched in the face in Istanbul today pic.twitter.com/YQvXDtmpaX — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 4, 2025

Αργότερα, ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία ότι η ενέργειά του δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά όταν είδε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του βγήκε οργή, επειδή ο ελεγχόμενος από το CHP δήμος της Κωνσταντινούπολης δεν του είχε χορηγήσει κάρτα σίτισης και ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε καλέσει τη νεολαία να βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για τη σύλληψη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ είναι καλά στην υγεία του και δεν φέρει κάποιο τραύμα.

Μετά την επίθεση, ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλέφωνησε στον Οζγκιούρ Οζέλ και του ευχήθηκε περαστικά.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου από τη φυλακή όπου βρίσκεται καταδίκασε την επίθεση εναντίον του Οζγκιούρ Οζέλ. «Απαιτώ να αποκαλυφθεί άμεσα ο δράστης και όλες οι διασυνδέσεις του. Όταν αυτοί που κυβερνούν τη χώρα μιλούν ασυνείδητα για "εξολόθρευση" (σ.σ. του CHP), ανοίγει ο δρόμος για τέτοιους αχρείους και προβοκάτορες» τόνισε ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο βουλευτής του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM), Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, πέθανε χτες σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες 18 ημέρες έπειτα από καρδιακό επεισόδιο. Τους τελευταίους μήνες είχε αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο όσον αφορά τον αφοπλισμό της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ. Το απόγευμα της Κυριακής τελέστηκε η κηδεία του.

