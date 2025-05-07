Η ώρα για την εκλογή του νέου πάπα έφτασε. Ο ξενώνας Santa Marta του Βατικανού διαθέτει 128 δωμάτια και από σήμερα, 7 Μαΐου, θα γεμίσει με καρδινάλιους οι οποίοι θα συγκεντρωθούν το απόγευμα της Τετάρτης κάτω από την τοιχογραφία «Η Τελική Κρίση» του Μιχαήλ Άγγελου στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα ώστε να ξεκινήσουν το πιο απρόβλεπτο κονκλάβιο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Μία από τις κληρονομιές του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 88 ετών, ήταν να αφήσει πίσω του ένα πολύ διαφορετικό αλλά διχασμένο κολέγιο καρδιναλίων, με κάποιους να βρίσκονται σε αρμονία με την προοδευτική εκκλησία που προωθούσε ο ίδιος και άλλους να θέλουν να ανατρέψουν τις αλλαγές του και να γυρίσουν τον χρόνο πίσω, όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα Guardian.

Πολύπλευρο συνέδριο

Οι 133 καρδινάλιοι με δικαίωμα ψήφου γνωρίζονται μεταξύ τους και μοιράζονται οράματα για το μέλλον της εκκλησίας κατά τη διάρκεια καθημερινών συναντήσεων που είχαν πριν από το κονκλάβιο από τις 28 Απριλίου. Ωστόσο, το πόσο δύσκολη αναμένεται να είναι η απόφαση για την εκλογή νέου πάπα συνοψίστηκε στη φράση του Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, τον αρχιεπίσκοπο της Τζακάρτα, ο οποίος ήταν ο τελευταίος καρδινάλιος που έφτασε στη Ρώμη λέγοντας χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους: «Υπάρχει πολλή σύγχυση», αφού άκουσε ομιλίες από 50 καρδινάλιους. «Έχουμε ακούσει πολλές φωνές, δεν είναι εύκολο να βγάλουμε συμπεράσματα».

Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων που ακολούθησαν τον θάνατο του Πάπα, οι καρδινάλιοι συναντιόντουσαν σχεδόν καθημερινά στο Βατικανό για προ-κονκλάβιες συγκεντρώσεις, γνωστές ως γενικές συναθροίσεις. Ενώ το κονκλάβιο στην Καπέλα Σιξτίνα περιορίζεται σε καρδινάλιους που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών, αυτές οι προκαταρκτικές συναντήσεις είναι ανοιχτές και στους 252 καρδινάλιους.

Κάθε συμμετέχων είχε έως και πέντε λεπτά για να εκφράσει τις απόψεις του, αν και ορισμένοι χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο. Σε μια τέτοια ομιλία το 2013 ο Πάπας Φραγκίσκος - τότε γνωστός ως Καρδινάλιος Χόρχε Μπεργκόλιο της Αργεντινής -ήταν που τόνισε την ανάγκη σύνδεσης με όσους βρίσκονται στα πέρατα του καθολικού κόσμου. Και αυτό έκανε. Κατέβαλε συνειδητή προσπάθεια να διορίσει καρδινάλιους από τέτοια μέρη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή είναι η πιο ποικιλόμορφη σύνοδος που έχει γίνει ποτέ.

Για πρώτη φορά θα εκπροσωπηθούν το Πράσινο Ακρωτήριο, η Αϊτή, το Νότιο Σουδάν, η Τόνγκα, η Μιανμάρ, η Παπούα Νέα Γουινέα και η Ρουάντα. Αυτή η ποικιλομορφία έχει ήδη αφήσει το στίγμα της: λέγεται ότι οι συναντήσεις πριν από το συνέδριο έφεραν στο προσκήνιο πόσο διαφορετικές φαίνονται να είναι οι ανάγκες της Εκκλησίας ανάλογα με το πώς τις αντιλαμβάνονται ανά τον κόσμο.

Πολιτική επιρροή

Σχεδόν όμως αμέσως μόλις πέθανε ο Φραγκίσκος τη Δευτέρα του Πάσχα, άρχισαν οι πολιτικαντισμοί. Δεν πρόκειται για έναν κόσμο δημόσιων συναντήσεων με επίσημα πρακτικά, αλλά για έναν κόσμο μυστικών λόμπινγκ και σιωπηλών συνομιλιών, υποστηρίζει το Politico.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν συναντήθηκε με τέσσερις Γάλλους καρδινάλιους, ενώ βρισκόταν στη Ρώμη για την κηδεία του Φραγκίσκου, κάτι που ορισμένοι στη Ρώμη ερμήνευσαν ως ένδειξη της υποστήριξής του προς έναν Γάλλο πάπα. Το γραφείο του Μακρόν αρνήθηκε ότι επιδίωκε να επηρεάσει την απόφαση, ενώ η γαλλική πρεσβεία στη Ρώμη δήλωσε ότι ο πρόεδρος ακολουθούσε το «έθιμο των Γάλλων Ρεπουμπλικανών».

Την ίδια περίπου περίοδο, ο Τραμπ υποστήριξε έναν Αμερικανό καρδινάλιο που είχε αντιταχθεί σε μια συμφωνία του Βατικανού με την Κίνα, και μάλιστα αυτοπροτάθηκε ως Πάπας. Από την πλευρά του, το Πεκίνο εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να διορίσει δύο προβληματικούς Καθολικούς επισκόπους χωρίς τη συγκατάθεση του Βατικανού.

Όσο για την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, διέταξε τους βουλευτές της να σιωπήσουν. Παρ' όλα αυτά, τα μέσα ενημέρωσης που βρίσκονται κοντά στον συνασπισμό της πιέζουν καρδινάλιους που μπορεί να συμμερίζονται τις απόψεις της και επιτίθενται σε δυσάρεστους υποψηφίους.

Στο παρελθόν, οι ξένες δυνάμεις προσπαθούσαν συχνά να επηρεάσουν τα κονκλάβια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν υπήρχαν υποψίες ότι η CIA τα παρακολουθούσε. Πράγματι, μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, η Γαλλία, η Ισπανία και η Αυστροουγγαρία μπορούσαν ακόμη και να ασκήσουν βέτο στην εκλογή του πάπα. Σήμερα, σε μια εποχή φθίνουσας ηθικής εξουσίας και επιρροής της Δύσης σε πολυμερείς θεσμούς, η εκλογή ενός Πάπα με μια πιο λεπτή παγκόσμια άποψη για την Κίνα και την Ουκρανία θα μπορούσε να είναι προβληματική. Ο Πάπας Φραγκίσκος φρόντισε να αναδιανέμει την εξουσία δημιουργώντας έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό καρδιναλίων από τον παγκόσμιο νότο, σηματοδοτώντας μια εκκλησία που δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί παρακλάδι της Δύσης.

Some shots from two important rooms tied to the election of a new Pope: the Sistine Chapel, now prepared for the conclave, and the "Room of Tears", a small room next to the Sistine Chapel where the Pope dons the white papal vestments for the first time. pic.twitter.com/i1dtRq6i5l — Vatican News (@VaticanNews) May 6, 2025

Η διαδικασία εκλογής

Οι καρδινάλιοι συναντήθηκαν για τελευταία φορά το πρωί της Τρίτης, προτού μετακομίσουν στα καταλύματά τους στην Santa Marta, όπου θα τους ζητηθεί σήμερα να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να παραμείνουν απομονωμένοι από τον έξω κόσμο μέχρι να εκλεγεί νέος πάπας, βγαίνοντας έξω μόνο για τη διαδρομή με το λεωφορείο μεταξύ του ξενώνα και της Καπέλα Σιξτίνα. Οι καρδινάλιοι ορκίζονται μυστικότητα, όπως και όλο το προσωπικό του Βατικανού που τους βοηθά, από μάγειρες και καθαρίστριες μέχρι οδηγούς και γιατρούς.

Κάθε μέρα διεξάγονται δύο γύροι ψηφοφορίας, ένας το πρωί και ένας το απόγευμα. Καπνός βγαίνει από την καμινάδα που είναι εγκατεστημένη στην κορυφή της Καπέλα Σιξτίνα στο τέλος κάθε ψηφοφορίας - αν είναι μαύρος, σημαίνει ότι η ψηφοφορία δεν έχει οδηγήσει σε καμία απόφαση, αν είναι λευκός, τότε έχει εκλεγεί νέος πάπας. Εάν η εκλογή συνεχιστεί, οι καρδινάλιοι θα πάρουν μια ημέρα άδεια για περισυλλογή μετά από τρεις ολόκληρες ημέρες ψηφοφορίας.

Τα μεγάλα φαβορί

Οι επίσημοι τίτλοι που θα κληρονομήσει ο νέος πάπας δίνουν μια αίσθηση του εύρους του ρόλου του: Επίσκοπος Ρώμης, Βικάριος του Ιησού Χριστού, Διάδοχος του Πρίγκιπα των Αποστόλων, Ανώτατος Ποντίφικας της Παγκόσμιας Εκκλησίας, Κυρίαρχος του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, μεταξύ άλλων. Ενώ ορισμένοι τίτλοι σχετίζονται με το βαθιά πνευματικό τομέα, ο τελευταίος από αυτούς τους τίτλους υποδηλώνει και την ανάγκη για έναν πολιτικό, δεδομένου ότι ο πάπας είναι ηγέτης μιας χώρας, αν και της μικρότερης στον κόσμο.

Οι εικασίες για το ποιος θα διαδεχθεί τον Φραγκίσκο ήταν έντονες ακόμη και πριν από τον θάνατό του, και κάθε μέρα που περνάει ένας νέος παπάς, ή υποψήφιος για παπισμό, προστίθεται στη λίστα με τους περισσότερους από 20 πιθανούς πάπες. Το ανερχόμενο αστέρι των τελευταίων ημερών είναι ο Robert Prevost, ένας μετριοπαθής καρδινάλιος από τις ΗΠΑ, γνωστός για την «ισχυρή κρίση του και την έντονη ικανότητά του να ακούει», σύμφωνα με την καθολική εφημερίδα Crux . Ο Prevost φαίνεται να έχει πάρει λίγη από τη λάμψη ενός άλλου μετριοπαθή υποψήφιου, τον Pietro Parolin, τον γραμματέα του Βατικανού, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικός διπλωμάτης, αλλά ίσως πολύ βαρετός για να ηγηθεί του 1,4 δισεκατομμυρίου Καθολικών του κόσμου. Ένα άλλο φαβορί είναι ο Luis Antonio Tagle, ένας μεταρρυθμιστής από τις Φιλιππίνες με το παρατσούκλι «ο Ασιάτης Φραγκίσκος». Αλλά, μαζί με τον Parolin, έχει επικριθεί για κακοδιαχείριση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από κληρικούς.

Στην πλευρά των πιο παραδοσιακών ανήκουν ο Ούγγρος Péter Erdő και ο Robert Sarah, καρδινάλιος από τη Γουινέα που επέκρινε την παποσύνη του Φραγκίσκου. Αν και δεν βρίσκεται στη λίστα με τους επικρατέστερους, μεταξύ εκείνων που ασκούν πιέσεις για έναν συντηρητικό διάδοχο του Φραγκίσκου είναι ο Raymond Burke, ένας Αμερικανός επίσκοπος που υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, και ο Gerhard Müller, ένας Γερμανός που προειδοποίησε ότι η εκκλησία θα μπορούσε να διασπαστεί εάν δεν εκλεγεί ένας ορθόδοξος πάπας.

Ένα πράγμα στο οποίο οι καρδινάλιοι φάνηκαν να συμφωνούν κατά την προετοιμασία για το κονκλάβιο ήταν η ανάγκη ο νέος πάπας να είναι ικανός να «αποτελέσει γέφυρα και οδηγός για μια αποπροσανατολισμένη ανθρωπότητα που σημαδεύεται από την κρίση της παγκόσμιας τάξης», επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή τους να «υποστηρίξουν τον νέο πάπα», δήλωσε αξιωματούχος του Βατικανού κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

