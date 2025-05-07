Οι κορυφαίοι εμπορικοί αξιωματούχοι του Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν με τους Κινέζους ομολόγους τους αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν την αποκλιμάκωση του επιζήμιου εμπορικού πολέμου. Και το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας, εξαρτάται από την επιτυχία των συνομιλιών τους.

Οι εμπορικές συνομιλίες θα σηματοδοτήσουν την πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ Κινέζων και Αμερικανών αξιωματούχων, από τόσο που ξεκίνησε η επιβολή των δασμών, ωστόσο είναι απίθανο να υπάρξει κάποια εμπορική συμφωνία, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Όμως οι δασμοί έχουν φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο, που το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει μειωθεί δραματικά. Και οποιοδήποτε βήμα γίνει θα είναι ένα ευπρόσδεκτο σημάδι για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και στις δύο χώρες αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει δασμούς τουλάχιστον 145% στις περισσότερες κινεζικές εισαγωγές και η Κίνα έχει απαντήσει σε δασμούς 125% σε ορισμένες αμερικανικές εισαγωγές.

Τα τελευταία πλοία χωρίς δασμούς - εκείνα που βρίσκονταν στη θάλασσα όταν ανακοινώθηκαν οι δασμοί - έχουν ελλιμενιστεί σχεδόν όλα, και τα πρώτα πλοία με εμπορεύματα που θα υπόκεινται σε δασμούς καταφθάνουν στα λιμάνια, αναφέρει το CNN.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωπες με μια δύσκολη απόφαση: να πληρώσουν έναν δασμό που υπερδιπλασιάζει το κόστος των εισαγόμενων αγαθών ή να σταματήσουν εντελώς να τα πωλούν.

Παράλληλα, οι τιμωρητικοί δασμοί έχουν ήδη βλάψει και τις δύο οικονομίες. Η αμερικανική οικονομία πήρε την κάτω βόλτα το πρώτο τρίμηνο, στην πρώτη συρρίκνωση εδώ και τρία χρόνια, καθώς οι επιχειρήσεις αποθήκευαν αγαθά εν αναμονή των δασμών της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» του Τραμπ, οι οποίοι άρχισαν το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Εν τω μεταξύ, η εργοστασιακή δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 μηνών τον Απρίλιο και η κυβέρνηση αναμένεται να δώσει στην οικονομία περισσότερα μέτρα τόνωσης.

Αν και η εμπορική αντιπαράθεση Κίνας-ΗΠΑ είναι μακράν η πιο επιθετική, ο Τραμπ έχει επιβάλει υψηλούς δασμούς και στις περισσότερες χώρες του κόσμου: έναν καθολικό δασμό 10% σε όλα σχεδόν τα αγαθά που εισέρχονται στις ΗΠΑ, καθώς και δασμούς 25% στον χάλυβα, το αλουμίνιο, τα αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ορισμένα αγαθά από το Μεξικό και τον Καναδά. Έτσι, ο κόσμος παρακολουθεί τις συνομιλίες με ανυπομονησία.

Οι παγκόσμιοι οικονομολόγοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουν προβλέψει ότι ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, επιβραδύνοντας δραματικά την ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες, ενώ θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να είναι μεταξύ των οικονομιών που θα πληγούν περισσότερο, καθώς άλλα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, θα προβούν σε αντίποινα, με υψηλότερους δασμούς. Επίσης, πολλοί Αμερικανοί οικονομολόγοι και μεγάλες τράπεζες προβλέπουν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εισέλθουν σε ύφεση φέτος.

Ποιες είναι οι προσδοκίες

Ο Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ θα ταξιδέψουν στη Γενεύη της Ελβετίας, αυτή την εβδομάδα όπου θα συναντηθούν με τους Κινέζους αξιωματούχους, όπως ανακοινώθηκε χτες, Τρίτη.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες αποτελούν ένα πρώτο βήμα, αλλά προσπάθησε να υποβαθμίσει τις προσδοκίες για μια συμφωνία.

«Η αίσθησή μου είναι ότι θα υπάρχει αποκλιμάκωση, όχι τη μεγάλη εμπορική συμφωνία ... αλλά πρέπει να αποκλιμακωθεί η κατάσταση πριν προχωρήσουμε», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις, και οι δύο χώρες έχουν επισημάνει εδώ και αρκετές εβδομάδες ότι η τρέχουσα αντιπαράθεση δεν είναι βιώσιμη. Τόσο ο Μπέσεντ όσο και ο Τραμπ έχουν αναγνωρίσει ότι οι δασμοί είναι υπερβολικά υψηλοί. Σε συνέντευξή του στο NBC News την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μειώσει τους δασμούς στην Κίνα «κάποια στιγμή».

Η Κίνα έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σταθερή απέναντι στον Τραμπ, αρνούμενη τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου πως είναι σε διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες. Ωστόσο, άλλαξε τον τόνο της την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι εξετάζει τις προτάσεις των ΗΠΑ για την έναρξη εμπορικών συνομιλιών.

Παρόλο που το Πεκίνο προβάλλει μια δυναμική αύρα, η οικονομία του αρχίζει να δέχεται πλήγματα. Την Τετάρτη, η κεντρική τράπεζα της Κίνας, δήλωσε ότι θα μειώσει το ποσό των μετρητών που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες σε αποθεματικό κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, σε μια προσπάθεια να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας.

Ο διοικητής της τράπεζας, Παν Γκόνγκσενγκ, ανακοίνωσε επίσης τη μείωση κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες του επταήμερου αντίστροφου επιτοκίου επαναγοράς, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση ενός σημαντικού επιτοκίου που επηρεάζει τα στεγαστικά δάνεια.

Η Wall Street χαιρέτισε την είδηση: Οι αγορές σημείωσαν άνοδο στις αναφορές για τις συνομιλίες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow σημείωσαν άνοδο άνω των 200 μονάδων ή 0,6%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον ευρύτερο δείκτη S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,7% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Nasdaq ήταν υψηλότερα κατά 0,8%. Οι ασιατικές αγορές επίσης σημείωσαν μικρή άνοδο την Τετάρτη.

Στον πάγο το εμπόριο

Όπως αναφέρουν συχνά οι κινεζικές αρχές στις δηλώσεις τους σχετικά με τους δασμούς του Τραμπ: Κανείς δεν κερδίζει σε έναν εμπορικό πόλεμο. Αυτό έγινε φανερό τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι υψηλοί δασμοί επέφεραν σημαντική ζημία και στις δύο οικονομίες και ουσιαστικά πάγωσαν το εμπόριο.

Ο αριθμός των φορτηγών πλοίων που κατευθύνθηκαν από την Κίνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 60% τον Απρίλιο και η JPMorgan εκτιμά ότι οι κινεζικές εισαγωγές στις ΗΠΑ θα σημειώσουν βουτιά έως και 80% έως το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Το λιμάνι του Λος Άντζελες ανέμενε 80 πλοία να φτάσουν τον Μάιο, αλλά το 20% αυτών έχει ακυρωθεί, ενώ πελάτες έχουν ακυρώσει 13 δρομολόγια για τον Ιούνιο.

Παρά τις ολοένα και πιο σοβαρές προειδοποιήσεις και την οικονομική αναταραχή, οι δύο χώρες είναι αρκετά μακριά από μια συμφωνία. Και οι δύο πλευρές έχουν οχυρωθεί, λέγοντας ότι θα χρειαστούν σημαντικές παραχωρήσεις στην αρχή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο Μπέσεντ έχει πει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο έως τρία χρόνια για να ομαλοποιηθεί το εμπόριο με την Κίνα.

Πολλά εξαρτώνται από τις συνομιλίες στην Ελβετία. Ακόμα και χωρίς να υπάρχει εμπορική συμφωνία, οι προσωπικές συζητήσεις είναι ενθαρρυντικές.

«Κάποια στιγμή, θα μειώσω τους δασμούς, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειές μαζί τους», είχε δηλώσει ο Τραμπ πρόσφατα σε συνέντευξή του. «Θέλουν πολύ να κάνουν δουλειές ... η οικονομία τους καταρρέει», είπε επίσης.

Πηγή: skai.gr

