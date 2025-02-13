Με έκπληξη Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρακολουθούν τις εξελίξεις για την Ουκρανία

Οι υποστηρικτές του Κιέβου αντέδρασαν με σοκ και οργή στην ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι μίλησε με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι θα «αρχίσει αμέσως διαπραγματεύσεις» μαζί του για τον πόλεμο της Ουκρανίας.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν επικρίσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με τους υποστηρικτές του Κιέβου να επικρίνουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι φαινομενικά κατηγόρησε την Ουκρανία για την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στο έδαφός της.

Επικρίσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Ο αμερικανός γερουσιαστής Άνταμ Σιφ, ένας μακροχρόνιος επικριτής του Τραμπ, ο οποίος ήταν ο κύριος εισαγγελέας στην πρώτη δίκη παραπομπής του Ρεπουμπλικανού, αποκάλεσε τον πρόεδρο «πολύ καλό διαπραγματευτή - για το Κρεμλίνο».

«Σήμερα, ο Πρόεδρος Τραμπ τηλεφώνησε στον εχθρό μας, τη Ρωσία, πριν καλέσει τη σύμμαχό μας, την Ουκρανία», είπε ο Σιφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας του απέκλεισε το μέλλον της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την αποκατάσταση της ουκρανικής κυριαρχίας στα εδάφη της. Ας μην μασάμε τα λόγια μας για το τι αντιπροσωπεύει αυτό: μια παράδοση των συμφερόντων της Ουκρανίας και των δικών μας, ακόμη και πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις».

Ο Τραμπ είπε ότι αναμένει να δει τον Πούτιν στη Σαουδική Αραβία στο «όχι και πολύ μακρινό μέλλον» για την πρώτη τους συνάντηση μετά την ορκωμοσία του τον περασμένο μήνα.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας εξέδωσε αργά τη νύχτα ανακοίνωση εκ μέρους της ομάδας εθνών της Βαϊμάρης, η οποία περιλαμβάνει τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιδρώντας στις δηλώσεις Τραμπ.

«Η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι άνευ όρων», καθώς ξεκινούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, ανέφερε η ανακοίνωση την Κάλλας. «Προτεραιότητά μας πρέπει τώρα να είναι η ενίσχυση της Ουκρανίας και η παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας».

Ο Μάρκο Μίχελσον, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του κοινοβουλίου της Εσθονίας, προειδοποίησε: «Σήμερα μπορεί να μείνει στην ιστορία ως μια μαύρη μέρα για την Ευρώπη», προσθέτοντας ότι είναι καιρός οι Ευρωπαίοι ηγέτες να «πάρουν τη μοίρα μας στα χέρια μας».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις ελπίδες να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία, χαρακτηρίζοντας την επιστροφή στα προ του 2014 σύνορά της ως «απατηλό στόχο».

Ο Τραμπ επανέλαβε τα σχόλια του Χέγκσεθ την Τετάρτη, λέγοντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι είναι «απίθανο» το Κίεβο να πάρει πίσω όλη τη γη του. Αλλά πρόσθεσε: «Μερικά από αυτά θα επιστρέψουν. Νομίζω ότι μερικά από αυτά θα επιστρέψουν, ναι.»

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Τζέιμς Κλέβερλι, επέκρινε τη διαπραγματευτική στρατηγική του Τραμπ. «Η έναρξη μιας διαπραγμάτευσης, ορίζοντας πως πρέπει να παραιτηθεί η μία πλευρά δεν είναι μια ισχυρή κίνηση», είπε. «Το να δίνεται η εντύπωση ότι η εισβολή αποδίδει καρπούς δεν είναι μια ισχυρή κίνηση. Τα καθεστώτα παρακολουθούν στενά».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε «μια δίκαιη ειρήνη» με την Ουκρανία και την Ευρώπη να βρίσκονται στο τραπέζι με τις ΗΠΑ για οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις.

«Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ειρήνη. ΑΠΛΑ ΕΙΡΗΝΗ. Η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εργαστούν σε αυτό από κοινού. ΜΑΖΙ», έγραψε.

Η βουλευτής του Οχάιο Μάρσι Κάπτουρ έκανε λόγο για μια μάχη της Ουκρανίας «για την Ελευθερία στην ήπειρο της Ευρώπης» και είπε ότι ο Ζελένσκι «πρέπει να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για λογαριασμό του έθνους του».

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σζιτζάρτο, του οποίου η κυβέρνηση υπό τον Βίκτορ Όρμπαν είναι εδώ και καιρό φιλική με το Κρεμλίνο, ήταν πιο θετικός για την κλήση του Τραμπ με τον Πούτιν.

«Ζούσαμε στη σκιά του πολέμου για τρία χρόνια και για τρία χρόνια ελπίζαμε ότι ο πόλεμος θα τελείωνε», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σήμερα, με το τηλεφώνημα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, πλησιάσαμε ένα μεγάλο βήμα στην εκπλήρωση αυτής της ελπίδας».

Η υποψήφια των Καναδών Φιλελευθέρων για πρωθυπουργό και μακροχρόνια παρατηρήτρια της Ρωσίας Χρίστια Φρίλαντ, δήλωσε ότι η Οτάβα «στέκεται ακλόνητη με την Ουκρανία».

«Είναι προς το συμφέρον όλων των δημοκρατιών να την υποστηρίξουν», είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Ουκρανία πρέπει να γίνει πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ».

«Ας το ολοκληρώσουμε»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι μίλησε με αξιοπρέπεια για τις συνομιλίες του τόσο με τον Τραμπ όσο και με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο οποίος επισκέφθηκε το Κίεβο για να συζητήσει την Τετάρτη την οικονομική συνεργασία Ουκρανίας-ΗΠΑ.

«Μαζί με τις ΗΠΑ, χαράσσουμε τα επόμενα βήματά μας για να σταματήσουμε τη ρωσική επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε μια διαρκή, αξιόπιστη ειρήνη. Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ας το ολοκληρώσουμε», είπε ο Ζελένσκι , προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή και να προγραμματίσουν μελλοντικές συναντήσεις.

Όμως αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ αρνήθηκε να πει εάν το Κίεβο θα έπρεπε να έχει ίσο ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία. «Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση», είπε σε δημοσιογράφο. «Νομίζω ότι [η Ουκρανία] πρέπει να κάνει ειρήνη».

Πηγή: politico.eu

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.