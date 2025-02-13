Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα που μοιάζει λίγο ως πολύ να ανακαλεί στην τάξη το διπλωματικό σώμα των ΗΠΑ, περιορίζοντας de facto οποιαδήποτε διαφωνία, στο πλαίσιο της ευρείας αναμόρφωσης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού που προωθεί.

Το διάταγμα θυμίζει πως «όλοι» οι δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ οφείλουν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους «υπό τη διεύθυνση και την εξουσία του προέδρου».

«Το να μην εφαρμόζεται πιστά η πολιτική του προέδρου είναι λόγος πειθαρχικής διαδικασίας ως και απομάκρυνσης» από τη θέση του οποιουδήποτε και οποιασδήποτε, προστίθεται στο κείμενο που τιτλοφορείται «Ενιαία φωνή στις εξωτερικές σχέσεις της Αμερικής».

Το εκτελεστικό διάταγμα αυτό αφορά τόσο τους διπλωμάτες καριέρας, όσο και χιλιάδες υπαλλήλους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, γιγαντιαίου οργανισμού με περίπου 80.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.

Η διαταγή ακολουθεί την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την αμερικανική ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια στο εξωτερικό —με ελάχιστες εξαιρέσεις— και πρακτικά να διαλύσει την αμερικανική υπηρεσία αρωγής για τη διεθνή ανάπτυξη (USAID).

Αναθέτει ακόμη συγκεκριμένα στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να «αναμορφώσει» το διπλωματικό σώμα για να «διασφαλίσει την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής του προέδρου».

Το κείμενο φθάνει στο σημείο να αναφερθεί στην «αναθεώρηση ή αντικατάσταση εγχειριδίων ή κατευθύνσεων» του υπουργείου που εναντιώνονται στην πολιτική του Ρεπουμπλικάνου.

Μολονότι η παράδοση θέλει τους δημόσιους λειτουργούς στις ΗΠΑ να συμμορφώνονται γενικά προς την πολιτική της ιεραρχίας, ιδίως οι διπλωμάτες, το γεγονός πως εκδόθηκε εκτελεστικό διάταγμα για αυτό είναι ασυνήθιστο.

Ο πρόεδρος Τραμπ, σε συνεργασία με τον Ίλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, στον οποίο ανέθεσε την περιστολή δαπανών του κρατικού μηχανισμού, προωθεί ευρεία αναμόρφωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Στο στόχαστρο μπαίνουν έξοδα που θεωρεί σπατάλες, καθώς και πολιτικές που αντίκεινται στις δικές του, πάνω απ’ όλα τα προγράμματα προώθησης της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης (DEI).

Με άλλο εκτελεστικό διάταγμα, που υπέγραψε προχθές Τρίτη το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ εκχώρησε de facto στην επιτροπή για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα (DOGE), την οποία διευθύνει ο Ίλον Μασκ, δικαίωμα βέτο στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, τονίζοντας πως πρέπει να γίνονται «σε συντονισμό» μαζί της.

