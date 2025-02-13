Ο δήμαρχος της μεγαλούπολης της Νέας Υόρκης, ο Έρικ Άνταμς, κεντρώος πολιτικός, πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, εκλεγμένος με τους Δημοκρατικούς, συζητά το ενδεχόμενο να πάρει μέρος σε εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων, καθώς αναζητεί τρόπο να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στο αξίωμα, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δήμαρχος Άνταμς συνέχιζε τις συζητήσεις για τις επιλογές του ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου μόλις τη Δευτέρα.

Όταν η εφημερίδα του ζήτησε σχόλιο, ο κ. Άνταμς διέψευσε πως σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία με τους Ρεπουμπλικάνους, εγχείρημα εξ ορισμού δύσκολο.

Αν πράγματι θελήσει να αλλάξει κόμμα, έχει προθεσμία ως αύριο Παρασκευή. Ήταν μέλος των Ρεπουμπλικάνων τα χρόνια του 1990.

Ποινική δίωξη έριξε βαριά σκιά στη δημοτική αρχή και στη φήμη του Άνταμς: κατηγορήθηκε για διαφθορά. Ωστόσο τη Δευτέρα, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης να βάλουν στο αρχείο τη δίωξη σε βάρος του με πέντε κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

