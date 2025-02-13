Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν δυο βρετανούς υπηκόους, άνδρα και γυναίκα, για λόγους «ασφαλείας» στην επαρχία Κερμάν, στο κεντρικό Ιράν, ανέφεραν χθες Τετάρτη επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Δεν έδωσαν καμιά πληροφορία για τις ταυτότητές τους ή τις περιστάσεις της σύλληψής τους.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τεχεράνη, ο Χιούγκο Σόρτερ, «συναντήθηκε με τους δυο υπόπτους (...) βρετανικής υπηκοότητας» στην εισαγγελία της επαρχίας. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Λονδίνο δεν έχει αντιδράσει ως αυτό το στάδιο.

Πολλοί Ευρωπαίοι βρίσκονται το τρέχον διάστημα στις φυλακές του Ιράν. Η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε αρκετές ανταλλαγές κρατουμένων με δυτικά κράτη τα τελευταία χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2023, το Ιράν ανακοίνωσε την εκτέλεση του Αλιρεζά Ακμπαρί, Ιρανοβρετανού που οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν πως κατασκόπευε για λογαριασμό του ΗΒ, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης στη Δύση. Το Λονδίνο είχε καταδικάσει τη «βάρβαρη» εκτέλεση.

