Τραμπ: Στη Σαουδική Αραβία πιθανόν η συνάντηση με τον Πούτιν - Απίθανο η Ουκρανία να πάρει πίσω όλα τα εδάφη της

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επικοινωνία του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν διήρκησε πάνω από μία ώρα σήμερα.

Ακόμη, ο Τραμπ σημείωσε ότι ο ίδιος και ο Πούτιν αναμένουν τελικά να συναντηθούν, πιθανότατα στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Τραμπ είπε ότι στη συνάντηση με τον Πούτιν θα συμμετέχει και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι δεν έχει δεσμευτεί να μεταβεί στην Ουκρανία ενώ πρόσθεσε ότι «δεν νομίζω ότι είναι πρακτικό για την Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ».

«Ο Πούτιν είπε ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και όχι να ξαναρχίσουν οι μάχες έξι μήνες αργότερα. Η Ουκρανία πρέπει να κάνει ειρήνη. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ μεταβαίνει στην Ουκρανία για να βεβαιωθεί ότι θα πάρουμε πίσω τα χρήματα. Είναι απίθανο η Ουκρανία να πάρει πίσω όλα τα εδάφη της», τόνισε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

