Σοϊγκού: Το ΝΑΤΟ παραμένει βασική απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας

Το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να αποτελεί βασική απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας, δήλωσε ο Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να αποτελεί βασική απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας», υπογράμμισε ο Σοϊγκού σε συνέντευξή του.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, αναφέρθηκε, μάλιστα, και σε στοιχεία για την στρατιωτική ισχύ της Συμμαχίας.

«Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια, διαθέτουν πάνω από 50.000 άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, περισσότερα από 7.000 μαχητικά αεροσκάφη και πάνω από 750 πολεμικά πλοία».

Ο Σοϊγκού επεσήμανε ότι η προγραμματισμένη αύξηση των αμυντικών δαπανών από τις χώρες του ΝΑΤΟ «θα ενισχύσει περαιτέρω αυτό το δυναμικό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρήση δορυφόρων στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ χρησιμοποιούν ενεργά ένα δίκτυο περίπου 350 στρατιωτικών και πολιτικών δορυφόρων κατά της Ρωσίας στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Και αυτό χωρίς να υπολογίζουμε τις χιλιάδες δορυφόρους Starlink».



