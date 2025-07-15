Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θέλει να κατανοήσει τι εννοεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την 50ήμερη προθεσμία για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ δέχτηκε «ανάρμοστη πίεση» από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που –κατά τη Μόσχα– επιδιώκουν να συνεχιστεί ο πόλεμος.

«Θα θέλαμε να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από τη δήλωση περί προθεσμίας 50 ημερών. Έχουμε ξαναδεί παλαιότερα “προθεσμίες” των 24 ωρών ή των 100 ημερών, τα έχουμε δει όλα και πραγματικά θα θέλαμε να κατανοήσουμε τα κίνητρα του προέδρου των ΗΠΑ», ανέφερε ο Λαβρόφ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «ο Τραμπ τελεί υπό τεράστια «ανάρμοστη πίεση από την ΕΕ και την ηγεσία του ΝΑΤΟ, που συνεχίζουν να εξοπλίζουν τον Ζελένσκι με προηγμένα επιθετικά όπλα, με βαρύ κόστος για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους.»

Οι κυρώσεις θα γυρίσουν μπούμερανγκ

Η Ρωσία θα καταφέρει να αντεπεξέλθει στις νέες κυρώσεις, είπε ο Λαβρόφ, αναφέροντας ότι «ο αριθμός των κυρώσεων που έχουν ανακοινωθεί εναντίον μας είναι ήδη άνευ προηγουμένου. Τα καταφέρνουμε και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να τα καταφέρνουμε [παρά τις κυρώσεις]».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, προειδοποίησε ότι οι αρχιτέκτονες του πολέμου των κυρώσεων κατά της Ρωσίας τελικά θα στραφούν εναντίον του ίδιου τους του εαυτού. «Έχουμε μια παροιμία: "Όποιος σκάβει λάκκο για άλλους, πέφτει ο ίδιος μέσα"», είπε χαρακτηριστικά. Όπως υπογράμμισε, οι κυρώσεις που έχει ήδη επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση —καθώς και εκείνες που σχεδιάζονται στις Βρυξέλλες— σε συνδυασμό με τις απόπειρες να παρασυρθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν τη «δίνη κυρώσεων», έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία.



«Εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της σύγκρουσης»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) δείχνουν κατανόηση στη ρωσική θέση όσον αφορά την ανάγκη εξάλειψης των βαθύτερων αιτιών της σύγκρουσης στην Ουκρανία, την αναγνώριση των υφιστάμενων εδαφικών πραγματικοτήτων και την εγγύηση των νόμιμων δικαιωμάτων των Ρώσων και ρωσόφωνων, ακόμη και σε εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Κιέβου.

Αναφερόμενος στο σχήμα της Κωνσταντινούπολης, είπε ότι αν το Κίεβο θεωρεί πως δεν ισχύει πλέον, αυτό αποδεικνύει για μία ακόμη φορά την αδιαφορία του για τους ίδιους τους πολίτες του.

Επισήμανε επίσης ότι τα προσχέδια μνημονίων που έχουν καταθέσει Ρωσία και Ουκρανία είναι διαμετρικά αντίθετα, όμως «πάντα υπάρχει περιθώριο για διάλογο».

Κατηγόρησε τέλος τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εμποδίζουν το καθεστώς του Κιέβου να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα, καθώς δεν γίνεται πια λόγος για τρίτο γύρο συνομιλιών. «Προσποιήθηκαν πως το επίπεδο της αντιπροσωπείας μας δεν είναι κατάλληλο, αλλά τώρα αλλάζει και το επίπεδο της ουκρανικής αντιπροσωπείας: ο πρώην υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ ως πρέσβης».



