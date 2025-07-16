Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα ένα εμπορικό κέντρο και την αγορά της πόλης Ντομπροπίλια, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 26 άλλων, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών.

«Οι Ρώσοι έβαλαν για ακόμη μια φορά στο στόχαστρό τους μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλοί άμαχοι – ένα εμπορικό κέντρο στην καρδιά της πόλης (Ντομπροπίλια)», έγραψε ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, ο Βαντίμ Φιλάσκιν, στην πλατφόρμα Telegram. «Αυτήν τη φορά με μια βόμβα 500 κιλών», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Φιλάσκιν, γύρω στις 9 το βράδυ, κατά τον ρωσικό βομβαρδισμό υπέστησαν ζημιές 54 καταστήματα, 304 διαμερίσματα σε 13 πολυκατοικίες, και οκτώ αυτοκίνητα.

Στο καθιερωμένο, βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή και παράλογη ρωσική τρομοκρατία» και συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λογική στα πλήγματά τους, προσπαθούν απλώς να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερους θανάτους».

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη βομβαρδισμένη περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά.

Η Ντομπροπίλια βρίσκεται βορειοδυτικά του Ποκρόβσκ, πόλης που αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχο των ρώσων εισβολέων καθώς συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς. Τον περασμένο Μάρτιο, η Ντομπροπίλια είχε δεχθεί σφοδρό κύμα επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατά το οποίο σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά.

Δ.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

