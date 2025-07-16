Έξι μήνες αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για την Έμα Γουάτσον

Με αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για έξι μήνες τιμωρήθηκε η πρωταγωνίστρια του «Harry Potter», Έμμα Γουάτσον η οποία και συνελήφθη για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Η, γνωστή σε όλους,... «Ερμιόνη Γκρέιντζερ» οδηγούσε με 61 χλμ/ώρα σε ζώνη με όριο 48 χλμ/ώρα στην Οξφόρδη, το βράδυ της 31ης Ιουλίου του 2024.

Το Δικαστήριο του High Wycombe επέβαλε το πρόστιμο την Τετάρτη, ενώ αποκαλύφθηκε ότι η 35χρονη Γουότσον είχε ήδη εννέα βαθμούς ποινής στο δίπλωμά της πριν το συμβάν.

Η ίδια δεν παρέστη στη σύντομη ακροαματική διαδικασία διάρκειας πέντε λεπτών.

Ο δικηγόρος της, Μαρκ Χάσλαμ, δήλωσε στο δικαστήριο πως «είναι σε θέση να πληρώσει το πρόστιμο». Εκπρόσωποί της δεν έχουν σχολιάσει ακόμη.

Η Γουότσον που μάλιστα φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης από το 2023, έκανε ένα θεαματικό κινηματογραφικό ντεμπούτο, το 2001 με την πρώτη ταινία του Harry Potter, ενώ ακολούθησαν επιτυχίες όπως «Beauty and the Beast», «The Bling Ring» και «The Perks of Being a Wallflower».

Η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 2019, στο «Little Women» της Γκρέτα Γκέργουιγκ ενώ το 2023, λάνσαρε μαζί με τον αδερφό της μια δική της σειρά από τζιν.

Πηγή: skai.gr

