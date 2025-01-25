Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο απέκλεισε σήμερα την πιθανότητα να παραιτηθεί, όπως του ζήτησαν χθες δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην Μπρατισλάβα διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική στροφή προς τη Ρωσία.

Περίπου 60.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σχεδόν 100.000 ήταν οι διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, στις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις αφού ανέλαβε ξανά την πρωθυπουργία ο Φίτσο το 2023.

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν αφού ο Φίτσο ταξίδεψε τον Δεκέμβριο στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει μόνο με εκλογές», είπε σήμερα ο Φίτσο σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση, όταν ρωτήθηκε για τις διαδηλώσεις.

Η αριστερή-εθνικιστική κυβέρνηση του Φίτσο κατηγορεί τους πολιτικούς αντιπάλους της ότι σχεδιάζουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις σε μια προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης. Επικαλούμενος πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ο Φίτσο ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι υπήρχε στη Σλοβακία μια ομάδα μη κατονομαζόμενων «ειδικών» που βοήθησε στις κινητοποιήσεις εναντίον ενός φιλορώσου ηγέτη στην Ουκρανία το 2014 και στη Γεωργία πέρυσι. Σήμερα δήλωσε ότι συντάσσεται ένας κατάλογος υπό απέλαση ατόμων, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι επικριτές του πρωθυπουργού λένε ότι αποδυναμώνει τις δημοκρατικές αξίες και απομακρύνεται από τους συμμάχους της χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, προσεγγίζοντας τη Ρωσία.

Η οργάνωση Mier Ukrajine («Ειρήνη στην Ουκρανία») που οργάνωσε τις κινητοποιήσεις της Παρασκευής σχεδιάζει νέες διαδηλώσεις για τις 7 Φεβρουαρίου.

Ο Φίτσο υπερασπίστηκε επίσης την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι επιδιώκει να έχει καλές σχέσεις με όλες τις πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

