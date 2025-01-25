Ανταπόκριση από το Λονδίνο

«Θα θέσω νέους στόχους ώστε να καταργήσω τους παλιούς», δηλώνει σε απλή και ταυτόχρονα μπερδεμένη γλώσσα το βρετανικό υπουργείο Υγείας του Γουές Στρίτινγκ, το οποίο θέλει και πρέπει να διαχειριστεί τις τεράστιες λίστες αναμονής του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας, γνωστό ως NHS.



Οι Βρετανοί πολίτες μοιάζουν απλά να περιμένουν τα αποτελέσματα μιας διαπραγμάτευσης – η οποία ξεκάθαρα τους αφορά – αλλά γίνεται μόνο μεταξύ δύο, της κυβέρνησης και των στελεχών του NHS. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times, την Τρίτη κιόλας θα δοθεί στη δημοσιότητα το νέο αυτό πλάνο για το 2025–2026 και θα μειώσει στα μισά τους 32 συνολικά στόχους που είχαν τεθεί για την αναδιάρθρωση του NHS για το τρέχον οικονομικό έτος.

Διπλή η πιθανότητα θανάτου αν ο ασθενής περιμένει πάνω από 12 ώρες

Η κατάσταση που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι βρετανικές λίστες αναμονής είναι χαρακτηριστική. 7,48 εκατομμύρια ασθενείς εξακολουθούν να περιμένουν για εξετάσεις ή χειρουργεία ρουτίνας αλλά ακόμα και για θεραπείες καρκίνου και άλλων σοβαρών ασθενειών, με τους περίπου 3,06 εκατομμύρια να περιμένουν για περισσότερες από 18 εβδομάδες.



Μόλις την Παρασκευή, ανάλυση επίσημων στοιχείων δείχνει τα τραγικά αποτελέσματα της αναμονής στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Σύμφωνα με αυτά, μπορεί να συμβάλλει ακόμα και σε 1,100 θανάτους την εβδομάδα ενώ για πρώτη φορά έδειξαν ότι το να περιμένει ένας ασθενής περισσότερο από 12 ώρες στα επείγοντα διπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου μέσα σε ένα μήνα.



Η δεξαμενή σκέψης Health Foundation ανέλυσε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι καθυστερήσεις στις θεραπείες συνδέθηκαν με επιπλέον 57.000 θανάτους πέρυσι, αριθμός τρεις φορές μεγαλύτερος από τις αρχικές εκτιμήσεις. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ωστόσο μέχρι στιγμής έχει δεσμευτεί ότι το 92% των ασθενών που θα υποβάλλονται σε επεμβάσεις ρουτίνας θα εξυπηρετούνται εντός 18 εβδομάδων, υποσχόμενος ότι θα μειώσει τις αναμονές για τα μη επείγοντα περιστατικά.

Δεν αρκεί η επιπλέον χρηματοδότηση της εργατικής κυβέρνησης

Επί του πρακτέου πάντως, αυτό που φαίνεται πως θα κάνει ο υπουργός υγείας Γουές Στρίτινγκ είναι να μειώσει κατά… πολύ τους στόχους. Για παράδειγμα, ένας στόχος ήταν το 95% των ασθενών που εισάγονται στα επείγοντα να εξυπηρετούνται εντός τεσσάρων ωρών. Τώρα ο πήχης θα πέσει στο 78% με όχι μεγάλη διαφορά από το 74% που καταγράφεται αυτή την στιγμή. Παράλληλα, για την παροχή θεραπείας καρκίνου εντός δύο μηνών ο στόχος μειώνεται στο 75% των ασθενών, από 85% που ήταν ο αρχικός επίσημος στόχος.



Πάντως, κυβερνητική πηγή θέλησε να υπερασπιστεί τα νέα αυτά μέτρα δηλώνοντας ότι, «αν όλα είναι προτεραιότητα, τελικά καμία δε διαχειρίζεται ως τέτοια». Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια δήλωση, «ο υπερβολικός αριθμός στόχων καταπνίγει την άμεση καινοτομία και μεταρρύθμιση που θέλουμε και δεν πρόκειται να συμπεριφερόμαστε στους επικεφαλής υγείας ως παιδιά με το να κάνουμε μικροδιαχείριση». Από την άλλη πλευρά ωστόσο, οι επικεφαλής του NHS έχουν τονίσει ότι η επιπλέον χρηματοδότηση της εργατικής κυβέρνησης δεν αρκεί καθώς ήδη τα 22 δισεκατομμύρια λίρες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για να καλύψουν αυξήσεις μισθών που συμφωνήθηκαν πέρυσι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.