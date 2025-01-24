Σλοβακία: Μεγάλες διαδηλώσεις κατά του Φίτσο και της στροφής του προς τη Ρωσία

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στην κεντρική πλατεία της Μπρατισλάβας, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο και της στροφής του προς τη Ρωσία, καθώς η ένταση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης διογκώνεται.

Οι οργανωτές υπολογίζουν ότι 60.000 άνθρωποι μετείχαν στη διαδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, σχεδόν τετραπλάσιοι σε σύγκριση με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε πριν από δύο εβδομάδες. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Φτάνει πια με τον Φίτσο» και «Είμαστε Ευρώπη». Κάποια στιγμή φώτισαν την πλατεία με τα κινητά τηλέφωνά τους, όταν σημειώθηκε ολιγόλεπτη διακοπή ρεύματος.

Διαδηλώσεις οργανώθηκαν και σε άλλες 20 πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 15.000 συμμετείχαν στην κινητοποίηση στο Κόσιτσε, στην ανατολική Σλοβακία.

Το πολιτικό κλίμα οξύνθηκε αυτήν την εβδομάδα, αφού η αριστερή-εθνικιστική κυβέρνηση του Φίτσο επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει να προκαλέσει χάος.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να λάβει προληπτικά μέτρα και ο Φίτσο λέει ότι υπάρχουν σχέδια κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων σε μια προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης, ακόμη και με την κατάληψη κρατικών κτιρίων. Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών απορρίπτουν τις κατηγορίες αυτές, λέγοντας ότι διατυπώνονται ώστε ο κυβερνητικός συνασπισμός να αποστρέψει την προσοχή από την αποτυχία του να επιλύσει τα προβλήματα της χώρας.

Οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας οργανώθηκαν αφού ο Φίτσο ταξίδεψε ιδιωτικά στη Μόσχα τον Δεκέμβριο για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν – μια σπάνια επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Ο ίδιος λέει ότι στόχος του ήταν να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της χώρας του με φυσικό αέριο αφού η Ουκρανία αρνήθηκε να παρατείνει μια συμφωνία διαμετακόμισης ρωσικού αερίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ροή από την 1η Ιανουαρίου.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από την ομάδα «Ειρήνη στην Ουκρανία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

