Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο επανεισδοχής της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι ΗΠΑ πρόκειται να αποχωρήσουν από τον ΠΟΥ στις 22 Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ΟΗΕ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση την Δευτέρα, αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

Από το Λας Βέγκας, όπου συνεχίζει την περιοδεία του, ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα ζητήσει από τη Σαουδική Αραβία να κάνει μια επένδυση ύψους περίπου 1 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, αντί για τα 600 δισ. που δεσμεύτηκαν οι Σαουδάραβες να επενδύσουν.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είπε στον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ότι το βασίλειο θέλει να επενδύσει 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

