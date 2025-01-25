Μεξικό: 56 πτώματα βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους στην πολιτεία Τσιουάουα

Πενήντα έξι πτώματα εντοπίστηκαν σε ομαδικούς τάφους στο βόρειο Μεξικό, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα.

Τα πτώματα βρέθηκαν στην Πολιτεία Τσιουάουα και η εκταφή τους έγινε τις προηγούμενες ημέρες, με τη βοήθεια του στρατού, ανέφερε η τοπική εισαγγελία, χωρίς να δώσει καμία διευκρίνιση για την ταυτότητα των θυμάτων. Εγκληματικές οργανώσεις που ασχολούνται με τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών δρουν σε αυτήν την περιοχή του Μεξικού.

Οι αρχές έχουν βρει μέχρι στιγμής πτώματα, ολόκληρους σκελετούς, μεμονωμένα οστά, κάλυκες και ρούχα. Τα λείψανα στάλθηκαν στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες για να εξακριβωθεί το πώς και πότε πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι.

Η εισαγγελία δεσμεύτηκε να παράσχει νομική προστασία στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι τάφοι βρίσκονταν σε μια τοποθεσία που αποκαλείται «Ελ Ουίλι» και ελέγχεται από την εγκληματική οργάνωση Λα Λίνεα, «ένα από τα ένοπλα παρακλάδια» του καρτέλ της Σιουδάδ Χουάρες, σύμφωνα με την εφημερίδα La Jornada.

Η Τσιουάουα μαστίζεται εδώ και χρόνια από τη βία που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, καθώς βρίσκεται πάνω στον δρόμο διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών προς τις ΗΠΑ. Στις 26 Δεκεμβρίου τουλάχιστον 12 πτώματα βρέθηκαν σε πολλούς τάφους σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη μεθοριακή πόλη Σιουδάδ Χουάρες. Στην Πολιτεία αυτή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 υπήρχαν 3.927 αγνοούμενοι άνθρωποι, πολύ λιγότεροι σε σύγκριση με άλλες Πολιτείες όπου δρουν τα καρτέλ, όπως το Χαλίσκο (δυτικά) και η Ταμαουλίπας (βόρεια) όπου οι αγνοούμενοι είναι περισσότεροι από 13.000.

Τον Μάιο του 2022 το Μεξικό έφτασε τον τραγικό αριθμό των περισσότερων από 100.000 αγνοουμένων, με βάση τα επίσημα στοιχεία, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.