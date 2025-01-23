Σλοβακία: Ο Ρόμπερτ Φίτσο καταγγέλλει κίνδυνο πραξικοπήματος

Ένταση επικρατεί στη Σλοβακία. Ο πρωθυπουργός της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του θα σχεδιάσει «προληπτικά μέτρα ασφαλείας» για τις διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η σλοβακική κυβέρνηση, οι μαζικές διαδηλώσεις υπάρχει κίνδυνος να κλιμακωθούν σε «απόπειρες ανατροπής της κυβέρνησης».



Οι διαμαρτυρίες στρέφονται ενάντια του Φίτσο, τον οποίο κατηγορούν ότι σέρνει τη χώρα προς τη Ρωσία, υπονομεύοντας την Ουκρανία.



Η Σλοβακία έχει διαφωνήσει με την Ουκρανία για την απόφασή της να σταματήσει τη διαμετακόμιση του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του εδάφους της από την 1η Ιανουαρίου, με βασική επιδίωξη να αποκόψει έσοδα από τη Μόσχα.



Η Μπρατισλάβα είχε προσπαθήσει να διατηρήσει τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου και ο Ρόμπερτ Φίτσο συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα στις 22 Δεκεμβρίου, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε την παράταση της συμφωνίας για το φυσικό αέριο.

