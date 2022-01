Αυτή είναι η αποκαρδιωτική στιγμή που ένας άρρωστος σκύλος ξαπλωμένος στο τραπέζι του κτηνιάτρου κουνάει τα πόδια του για να αποχαιρετήσει τον άνθρωπό του, λίγο πριν του κάνουν ευθανασία.

Το εξάχρονο Μαλαμούτ Αλάσκας μεταφέρθηκε στους κτηνιάτρους στο Shanxi της βόρειας Κίνας από την ιδιοκτήτριά του, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε πολυάριθμους όγκους που αναπτύσσονταν μέσα στο συκώτι του και μια πρησμένη κοιλιά.

Το βίντεο που τραβήχτηκε στις 20 Ιανουαρίου, δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε κύμα συγκίνησης.

V

Tear-jerking moment sick dog 'waves goodbye' to its owner before shuffling closer and lying down to die

======https://t.co/PGZ2KiyBIH pic.twitter.com/Jxzsns9VR1