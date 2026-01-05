Σιωπή από το Λονδίνο για τη Γροιλανδία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στάση αναμονής τηρεί η βρετανική κυβέρνηση αναφορικά με το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής απόπειρας ελέγχου της Γροιλανδίας.

Ο υφυπουργός εσωτερικών, Μάικ Ταπ, μιλώντας στο Sky News, αρνήθηκε επανειλημμένα να σχολιάσεις τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάληψη της νήσου.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει διεθνή αναταραχή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει ανοιχτά το ενδιαφέρον του για τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Δανή πρωθυπουργός έστειλε εκ νέου μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας κατά οποιασδήποτε προσπάθειας παρέμβασης.

Ο Ταπ απέφυγε συστηματικά να καταδικάσει ή να αποτρέψει δημόσια μια πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Διεξάγονται προσεκτικές διπλωματικές συνομιλίες πίσω από τις κλειστές πόρτες μεταξύ των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της συμμαχίας των "Five Eyes"», δήλωσε ο υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προβεί σε «διαρκή σχολιασμό» των εξελίξεων.

Όταν πιέστηκε συγκεκριμένα για το καθεστώς της Γροιλανδίας, επέλεξε να υπογραμμίσει τη θεσμική οδό: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ και αυτό είναι το κατάλληλο φόρουμ για να διεξαχθούν τέτοιου είδους συζητήσεις».

Η στάση αυτή του Λονδίνου ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να μην διαταραχθούν οι σχέσεις με τον Λευκό Οίκο, την ώρα που η Βρετανία επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των παραδοσιακών Ευρωπαίων συμμάχων της και της κυβέρνησης Τραμπ.

Ωστόσο, η άρνηση της βρετανικής κυβέρνησης να στηρίξει δημόσια τη θέση της Δανίας αναμένεται να προκαλέσει ερωτήματα για τα όρια της βρετανικής στήριξης προς την ευρωπαϊκή κυριαρχία έναντι των αμερικανικών επιδιώξεων.

Πηγή: skai.gr

