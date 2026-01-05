Με μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, απάντησε σήμερα στη «παράνομη» απειλή του Τραμπ ότι η χώρα του θα έχει την τύχη της Βενεζουέλας.

Ο Πέτρο τονίζει ότι ο ίδιος είναι ο εκλεγμένος από τον λαό πρόεδρος της Κολομβίας, ότι στη θητεία του έχει καταπολεμήσει τα καρτέλ και το εμπόριο κοκαΐνης και ότι ο ίδιος δεν είναι έμπορος ναρκωτικών ή διεφθαρμένος.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

«Δεν είμαι παράνομος, ούτε είμαι ναρκο-έμπορος, μόνο έχω ως περιουσία το οικογενειακό μου σπίτι που ακόμα πληρώνω με τον μισθό μου. Οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί έχουν δημοσιευτεί. Κανείς δεν μπόρεσε να πει ότι έχω ξοδέψει περισσότερα από τον μισθό μου. Δεν είμαι άπληστος» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι εάν βομβαρδίσουν περιοχές που δρουν τα καρτέλ κοκαΐνης θα σκοτώσουν αθώα παιδιά, καθώς τα καρτέλ «στρατολογούν ανήλικους για να μην βομβαρδιστούν οι αρχηγοί τους».

Επίσης, αναφέρει ότι «αν βομβαρδίσετε αγρότες, θα γίνουν χιλιάδες αντάρτες στα βουνά» και αν οι ΗΠΑ συλλάβουν «τον πρόεδρο που μεγάλο μέρος του λαού θέλει και σέβεται, θα απελευθερώσουν τον λαϊκό ιαγουάρο (την οργή του λαού σε ελεύθερη μετάφραση)».

«Εχω τεράστια εμπιστοσύνη στον λαό μου και γι' αυτό του έχω ζητήσει να υπερασπιστεί τον πρόεδρο, από οποιαδήποτε βίαιη παράνομη πράξη εναντίον του. Ο τρόπος να υπερασπιστώ τον εαυτό μου είναι να πάρει ο λαός την εξουσία σε όλους τους δήμους της χώρας. Η εντολή μου στις δυνάμεις ασφαλείας είναι να μην πυροβολούν τον λαό, αλλά τον εισβολέα» τόνισε ο Πέτρο.

