Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η βρετανική κυβέρνηση στον απόηχο της αμερικανικής επιδρομής στη Βενεζουέλα, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Sky News, ο υφυπουργός εσωτερικών, Μάικ Ταπ, χαρακτήρισε τον Νικολάς Μαδούρο «παράνομο ηγέτη», ενώ παράλληλα απέφυγε να τοποθετηθεί για τη νομιμότητα της εντολής του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ταπ αρνήθηκε να απαντήσει σχετικά με το αν το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραβίασε το διεθνές δίκαιο. Αντ' αυτού, επανέλαβε την πάγια βρετανική θέση για τη φύση του καθεστώτος Μαδούρο, περιγράφοντάς τον ως έναν «δικτάτορα που βασάνιζε κρατούμενους, ασκούσε σεξουαλική βία και εκφόβιζε τους αντιφρονούντες».

Πιεζόμενος από τους δημοσιογράφους για το αν η Ουάσιγκτον παραβίασε τον νόμο, μετέθεσε την ευθύνη της τεκμηρίωσης στην αμερικανική πλευρά.

«Εναπόκειται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μιλάμε για νομιμότητα εδώ, να παρουσιάσουν τη νομική βάση για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε πως το Λονδίνο βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με άλλους συμμάχους, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα.

Ωστόσο, ο υφυπουργός ήταν σαφής ως προς το πολιτικό αποτέλεσμα της επιχείρησης: «Στο σημείο που βρισκόμαστε, δεν είμαστε δυσαρεστημένοι που αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκεται πλέον στην εξουσία».

Ο Μάικ Ταπ τόνισε ότι η βρετανική κυβέρνηση σέβεται απόλυτα το διεθνές σύστημα κανόνων, αλλά ξεκαθάρισε πως η βρετανική εξωτερική πολιτική δεν θα ασκείται υπό την πίεση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν πιεζόμαστε από τα social media και τους σχολιαστές ώστε να βιαστούμε στην απάντησή μας», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως το ζήτημα είναι καθαρά διπλωματικό και απαιτεί συνομιλίες με τους συμμάχους.

Οι εξελίξεις αναμένεται να συζητηθούν εκτενώς αργότερα σήμερα στο βρετανικό κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα ώστε η υπουργός εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, να προβεί σε επίσημη δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η δήλωση, κατά την οποία οι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην κρίση της Βενεζουέλας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στις 3:30 μ.μ. (τοπική ώρα).

Πηγή: skai.gr

