Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επανέλαβε τη Δευτέρα τη στάση του Πεκίνου σχετικά με την κατάσταση μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σημειώνει το Reuters.

Η Κίνα εκφράζει τις ανησυχίες της για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του από τις ΗΠΑ και παρακολουθεί στενά την κατάσταση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λιν Τζιάν σε συνέντευξη Τύπου.

«Η Κίνα διατηρεί επικοινωνία και συνεργασία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας», πρόσθεσε.

«Η Κίνα δεν εφαρμόζει πολιτική παρεμβάσεων και θα παραμείνει καλός φίλος των χωρών της Λατινικής Αμερικής», σημείωσε ο Λιν.

«Το Πεκίνο είναι αντίθετο στην επιβολή της κυριαρχίας τρίτων χωρών και αντιτίθεται στη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις», κατέληξε.

