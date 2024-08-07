Σινουάρ: Όταν οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν το σπίτι του και αυτός φωτογραφήθηκε να κάθεται σε καναπέ μέσα στα ερείπια 

Η προπαγάνδα στη σημερινή εποχή των social media είναι ισχυρότερο όπλο από ποτέ, και "αιχμή" του όπλου της η εικόνα. Όπως φαίνεται ο νέος ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ ξέρει να χρησιμοποιεί τη δύναμη της εικόνας…



Όπως αναφέρουν οι Φρουροί της Επανάστασης, οι ισραηλινές δυνάμεις αναγνώρισαν και βομβάρδισαν το σπίτι του Σινουάρ στην πόλη Χαν Γιουνίς, νότια της Λωρίδας της Γάζας, με σκοπό να τον δολοφονήσουν.



Σύμφωνα πάντα με τους Ιρανούς, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αποστολή ήταν επιτυχής, με τον ισραηλινό στρατό να εξουδετερώνει τον τότε επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.



Ωστόσο, μετά από λίγες μέρες ο ηγέτης της Χαμάς εμφανίστηκε στο γκρεμισμένο σπίτι του και έβγαλε μια φωτογραφία στον καναπέ του προκαλώντας το Ισραήλ που έχει δεσμευθεί για την εξόντωσή του.

Σημειώνεται ότι ο διορισμός του Γιαχία Σινουάρ ως ανώτατου ηγέτη της Χαμάς επισημοποιεί έναν ρόλο που ανέλαβε τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Οκτωβρίου, όταν η αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ, της οποίας θεωρείται ο εγκέφαλος, οδήγησε στο πιο αιματηρό κεφάλαιο της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.

Θεωρείται ως σκληροπυρηνικός με στενότερους δεσμούς με την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς από τον προκάτοχό του, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν τον περασμένο μήνα. Για τον θάνατό του το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ και οι σύγκρουση των δύο έχει εντείνει τους φόβους για το ενδεχόμενο να πυροδοτήσει έναν εκτεταμένο περιφερειακό πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

