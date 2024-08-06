ΥΠΕΞ Ισραήλ για Σινουάρ: Επιτακτική ανάγκη η εξόντωση του νέου ηγέτη της Χαμάς

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Ισραέλ Κατς υποστήριξε απόψε ότι ο διορισμός του Γιαχία Σινουάρ στην ηγεσία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς είναι ακόμη ένας επιτακτικός λόγος για την εξόντωση του φερόμενου ως «εγκεφάλου» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

«Ο διορισμός του αρχιτρομοκράτη Γιαχία Σινουάρ ως νέου ηγέτη της Χαμάς, αντικαθιστώντας τον Ισμαήλ Χανίγια, είναι ακόμη ένας επιτακτικός λόγος για να τον εξοντώσουμε σύντομα και να εξαφανίσουμε αυτήν την απαίσια οργάνωση από προσώπου γης», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

