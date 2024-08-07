Επανέλαβε σήμερα ο Λευκός Οίκος τον ισχυρισμό του ότι είναι εφικτή μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ», είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κίρμπι στους δημοσιογράφους. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο Κίρμπι έχει επαναλάβει αυτές τις εκτιμήσεις.

Το Ισραήλ περιμένει απάντηση της Χαμάς

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, που επικαλείται ισραηλινή πηγή, το Ισραήλ δεν θεωρεί ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία καθώς αναμένει απάντηση από τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, στις διευκρινίσεις που ζήτησε από τους μεσολαβητές.

Στο τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις, λέει ο Μπλίνκεν

Την Τρίτη, Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός "έχουν φτάσει τώρα στο τελικό στάδιο" και ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Αίγυπτο και το Κατάρ για να συνάψουν συμφωνία ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε περαιτέρω δράση στη Μέση Ανατολή.

«Όλοι στην περιοχή πρέπει να καταλάβουν ότι οι περαιτέρω επιθέσεις διαιωνίζουν μόνο τις συγκρούσεις, την αστάθεια, την ανασφάλεια για όλους και οι περαιτέρω επιθέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο επικίνδυνων αποτελεσμάτων που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και κανείς δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως», δήλωσε ο Μπλίνκεν την Τρίτη.

"Είναι επείγον να γίνει απολογισμός της κατάστασης από όλους στην περιοχή. Κατανοήστε τον κίνδυνο λανθασμένου υπολογισμού και λάβετε αποφάσεις που θα κατευνάσουν τις εντάσεις, όχι θα τις επιδεινώσουν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα δεδομένης της αποφασιστικής στιγμής που βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα ."



Πηγή: skai.gr

