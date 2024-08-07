Ο επίσημος εκπρόσωπος της ομάδας της Υεμένης, Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ εξέφρασε την υποστήριξη των Χούθι στον νεοδιορισθέντα πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

«Ζητάμε από τον Παντοδύναμο Θεό να δώσει στον ηγέτη Σινουάρ υποστήριξη και καθοδήγηση για να φέρει εις πέρας αυτή την ευθύνη σε αυτή την ιστορική φάση της αντιπαράθεσης με τον ισραηλινό εχθρό», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η ηγεσία του Σινουάρ ανακοινώθηκε χθες από τη Χαμάς, περίπου μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Ισμαηλ Χανίγια.

Σημειώνεται ότι χθες, Τρίτη και η Χεζμπολάχ συνεχάρη τον νέο ηγέτη της Χαμάς λέγοντας ότι η επιλογή του Γιαχία Σινουάρ, του επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, «επιβεβαιώνει ότι ο εχθρός δεν πέτυχε τους στόχους του», έκρινε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

