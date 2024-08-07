Ιρανός ΥΠΕΞ: Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να αξιοποιήσουμε το δικαίωμά μας για Άμυνα

Ως μοναδική επιλογή την απάντηση της Τεχεράνης για τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς με σκοπό την υπεράσπιση του δικαιώματός της για Άμυνα, έθεσε ο μεταβατικός Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αλί Μπαγκερί Κάνι, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το Ιράν «έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να αποφευχθεί η σύγκρουση [με το Ισραήλ]».

Προσέθεσε, επίσης, ότι «η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη συνδρομή των ΗΠΑ».

Τέλος, τόνισε ότι «η απάντηση της Τεχεράνης για τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς θα έρθει την κατάλληλη στιγμή και με την κατάλληλη μορφή».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.