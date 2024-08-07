Λογαριασμός
Ιρανός ΥΠΕΞ: Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να αξιοποιήσουμε το δικαίωμά μας για Άμυνα

Ο μεταβατικός Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι την κατάλληλη στιγμή θα έρθει η απάντηση της Τεχεράνης για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια.

Ali Bagheri Kani

Ως μοναδική επιλογή την απάντηση της Τεχεράνης για τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς με σκοπό την υπεράσπιση του δικαιώματός της για Άμυνα, έθεσε ο μεταβατικός Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αλί Μπαγκερί Κάνι, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το Ιράν «έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να αποφευχθεί η σύγκρουση [με το Ισραήλ]».

Προσέθεσε, επίσης, ότι «η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη συνδρομή των ΗΠΑ».

Τέλος, τόνισε ότι «η απάντηση της Τεχεράνης για τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς θα έρθει την κατάλληλη στιγμή και με την κατάλληλη μορφή».

