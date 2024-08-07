Μακρόν: Κάλεσμα στον Πεζεσκιάν να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί κλιμάκωση

Κάλεσμα στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί νέα στρατιωτική κλιμάκωση απηύθυνε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην επικοινωνία που είχαν νωρίτερα εν μέσω αύξησης των περιφερειακών εντάσεων μετά τη δολοφονία στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

«Δεν θα είναι προς το συμφέρον κανενός» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον Ιρανό ομόλογό του, όπως έγινε γνωστό.

Το Ιράν δεν θα μείνει ποτέ σιωπηλό απέναντι στην επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειάς του, διεμήνυσε πάντως ο Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά την επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, ο Πεζεσκιάν τόνισε επίσης ότι εάν η Δύση επιθυμεί πραγματικά να αποτρέψει τον πόλεμο θα πρέπει να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει τη «γενοκτονία» στη Γάζα και να αποδεχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιράν είπε ότι «για την Τεχεράνη η αποφυγή του πολέμου και η προσπάθεια για παγκόσμια ειρήνη αποτελούν θεμελιώδεις αρχές».

Ο πρόεδρος του Ιράν προέτρεψε τις χώρες της Δύσης να πάψουν να στηρίζουν το Ισραήλ προκειμένου να «αποφευχθεί» ένας περιφερειακός πόλεμος. «Εάν οι ΗΠΑ και οι δυτικές χώρες θέλουν να αποφύγουν τον πόλεμο και την ανασφάλεια στην περιοχή, θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πωλούν όπλα και να στηρίζουν το σιωνιστικό καθεστώς», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στον Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τις χώρες της Δύσης να «υποχρεώσουν αυτό το καθεστώς (Ισραήλ) να βάλει τέλος στη γενοκτονία και στις επιθέσεις εναντίον της Γάζας και να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός».



